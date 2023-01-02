DP'li Cemal Enginyurt'tan Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili olay iddia: Bu görev kiralık katillere verilmiş, katillerin arkasındakiler bulunmalı - Son Dakika
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DP'li Cemal Enginyurt'tan Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili olay iddia: Bu görev kiralık katillere verilmiş, katillerin arkasındakiler bulunmalı

02.01.2023 13:50

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili yaptığı açıklamada saldırının uyuşturucu çetesine ihale edildiğini ve tetikçi tutulduğunu söyledi. Enginyurt, "Kiralık katillere verilmiş bu görev. Bu çok ahlaksızca namussuzca bir iştir. Bir Ülkü Ocakları Başkanı'nın bir torbacıya ihale edilmesi, öldürülmesi vicdansızlıktır. Devlet katilleri değil; katillerin arkasındakileri bulmalı" diye konuştu.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş ve yanındaki arkadaşı Selman Bozkurt, 30 Aralık Cumartesi günü Ankara'da motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Sinan Ateş, olay yerinde hayatını kaybederken, arkadaşı Bozkurt ise omzundan yaralandı. Olayla ilgili saldırganla birlikte 3 kişi gözaltına alındı.

CEMAL ENGİNYURT'TAN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Sinan Ateş'in ölümü sonrasında çok sayıda siyasi isimden taziye mesajı gelirken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Ülkü Ocakları'ndan herhangi bir açıklama gelmemesi ise dikkat çekti. Türkiye'yi ayağa kaldıran cinayetle ilgili en dikkat çeken iddia ise Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan geldi.

Cemal Enginyurt'tan Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili olay iddia: Bu görev kiralık katillere verilmiş
Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt.

"DEVLET KATİLLERİ DEĞİL, KATİLLERİN ARKASINDAKİLERİ BULMALI"

Sinan Ateş'e yönelik saldırının uyuşturucu çetesine ihale edildiğini ve tetikçi tutulduğunu iddia eden Enginyurt, "Kim yaptırdıysa tetikçilikle bu işi ihale ettirmişler. Kiralık katillere verilmiş bu görev. Bu çok ahlaksızca namussuzca bir iştir. Bir Ülkü Ocakları Başkanı'nın bir torbacıya ihale edilmesi, öldürülmesi vicdansızlıktır. Devlet katilleri değil; katillerin arkasındakileri bulmalı" ifadelerini kullandı.

"ÜLKÜCÜYE BAŞSAĞLIĞI DİLEMEK ÜLKÜDAŞLIK BORCUDUR"

MHP'den neden bir açıklama gelmediği konusuna da değinen Enginyurt, Cumhuriyet gazetesine yaptığı açıklamalarını şu şekilde bitirdi; "Bir baba olarak, iki çocuğu yetim kalan ülkücüye başsağlığı dilemek ülküdaşlık borcudur! Yiğit bir delikanlıydı. İyi bir inanç sahibiydi."

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Son Dakika Politika DP'li Cemal Enginyurt'tan Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili olay iddia: Bu görev kiralık katillere verilmiş, katillerin arkasındakiler bulunmalı - Son Dakika


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SON DAKİKA: DP'li Cemal Enginyurt'tan Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili olay iddia: Bu görev kiralık katillere verilmiş, katillerin arkasındakiler bulunmalı - Son Dakika
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