Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, gönlündeki cumhurbaşkanı adayını açıkladı

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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, yerel yayın bir radyoda Gazeteci Yazar İsmail Akar'ın konuğu oldu. Uysal, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"KILIÇDAROĞLU'NUN ADAY OLMASINA NASIL BAKIYORSUNUZ?"

Uysal, "Siz kendiniz adaylık düşünüyor musunuz? Meral Akşener söylemlerinde 'ben başbakan olacağım' diyor, Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumuna nasıl bakıyorsunuz?" sorusunu cevapladı.

"KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA SICAK BAKARIM"

Kendileri için önceliğin cumhurbaşkanlığı olduğunu belirten Uysal, "Tabii ki TBMM'de de Millet İttifakı olarak parlamenter sisteme geçmek adına güçlü çıkmak zorundayız. Cumhurbaşkanı adayı konusunda temel kuralları koyduk 6'lı masa olarak. Ben Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakarım. Bu masanın oluşumunda önemli katkılar sağlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu doğal olarak da isterse hakkıdır. Bu manada bizlerde gerekli desteği veririz." dedi.

"MİLLETVEKİLİ ADAYLIĞI ÖNCELİĞİMDİR"

Kendi adına bireysel bir hesap içinde hiç olmadığını belirten Uysal, "20 yılı aşkın siyasi hayatımda ilkeli duruşa devam ediyorum. Bu yüzden Afyonkarahisarlı olarak ekmeğini yediğim, suyunu içtiğim Afyonkarahisar'dan milletvekili adaylığı önceliğimdir." ifadelerini kullandı.