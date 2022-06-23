Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, gönlündeki cumhurbaşkanı adayını açıkladı - Son Dakika
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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, gönlündeki cumhurbaşkanı adayını açıkladı

23.06.2022 18:01

Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yapan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Cumhurbaşkanı adayı konusunda temel kuralları koyduk 6'lı masa olarak. Ben Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakarım. Bu masanın oluşumunda önemli katkılar sağlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu doğal olarak da isterse hakkıdır." dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, yerel yayın bir radyoda Gazeteci Yazar İsmail Akar'ın konuğu oldu. Uysal, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"KILIÇDAROĞLU'NUN ADAY OLMASINA NASIL BAKIYORSUNUZ?"

Uysal, "Siz kendiniz adaylık düşünüyor musunuz? Meral Akşener söylemlerinde 'ben başbakan olacağım' diyor, Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumuna nasıl bakıyorsunuz?" sorusunu cevapladı.

6'lı masadaki isimlerden biri rengini belli etti! İşte DP lideri Gültekin Uysal'ın gönlündeki cumhurbaşkanı adayı

"KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA SICAK BAKARIM"

Kendileri için önceliğin cumhurbaşkanlığı olduğunu belirten Uysal, "Tabii ki TBMM'de de Millet İttifakı olarak parlamenter sisteme geçmek adına güçlü çıkmak zorundayız. Cumhurbaşkanı adayı konusunda temel kuralları koyduk 6'lı masa olarak. Ben Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakarım. Bu masanın oluşumunda önemli katkılar sağlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu doğal olarak da isterse hakkıdır. Bu manada bizlerde gerekli desteği veririz." dedi.

6'lı masadaki isimlerden biri rengini belli etti! İşte DP lideri Gültekin Uysal'ın gönlündeki cumhurbaşkanı adayı

"MİLLETVEKİLİ ADAYLIĞI ÖNCELİĞİMDİR"

Kendi adına bireysel bir hesap içinde hiç olmadığını belirten Uysal, "20 yılı aşkın siyasi hayatımda ilkeli duruşa devam ediyorum. Bu yüzden Afyonkarahisarlı olarak ekmeğini yediğim, suyunu içtiğim Afyonkarahisar'dan milletvekili adaylığı önceliğimdir." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Kemal Kılıçdaroğlu, Gültekin Uysal, Demokrat Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, gönlündeki cumhurbaşkanı adayını açıkladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, gönlündeki cumhurbaşkanı adayını açıkladı - Son Dakika
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