Denizli Beyağaç'ta Çarşı Camisi İnşaatında Sona Yaklaşıldı - Son Dakika
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Politika

Denizli Beyağaç'ta Çarşı Camisi İnşaatında Sona Yaklaşıldı

Denizli Beyağaç\'ta Çarşı Camisi İnşaatında Sona Yaklaşıldı

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, ilçenin en büyük camisi olacak Çarşı Camisi'nin inşaatında önemli bir aşamanın geride kaldığını ve Kurban Bayramı'na yetiştirme hedefinde olduklarını belirtti. Cami, eski Cuma Camisi'nin yerine deprem şartlarına uygun olarak inşa ediliyor.

25.03.2025 10:51  Güncelleme: 10:53
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Denizli'nin Beyağaç ilçesinde yapımı süren Çarşı Camisi'nin inşaatında sona gelindi. Büyük bir aşamanın geride kalan camiyi Kurban Bayramına yetiştirmek istediklerini belirten Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, "İnşaat sürecinde büyük bir aşamayı daha geride bırakarak sona doğru yaklaşıyoruz. Bu güzel eserin tamamlanmasına katkı sağlayan tüm hayırseverlerimize minnettarız" dedi.

Beyağaç Belediyesi devam edilen Çarşı Cami'nin inşaatının çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, ilçedeki Çarşı Cami inşaatının devam ettiği ve büyük bir aşamanın geride kaldığını belirtti. Başkan Pütün, "Beyağaç Çarşı Camimizin inşaatında önemli bir aşamaya geldik. İnşaat sürecinde büyük bir aşamayı daha geride bırakarak sona doğru yaklaşıyoruz. İnşallah en kısa sürede çalışmaları bitirip camimizi halkımızla buluşturacağız. Bu cami ilçe merkezinin en büyük camisi olacak. 2020'de yıkılan bu caminin adı Cuma Camisiydi. Cuma günleri ilçemizin pazarı olduğu için başta ilçemiz köylüleri olmak üzere Tavas, Kale ve Muğla'nın köylerinden buraya gelen vatandaşlar, alışverişlerini yaptıktan sonra Cuma namazlarını kılıp evlerine geri dönerler. 2-3 yıldır burada cami yoktu. Biz göreve geldikten sonra temeli attık. Vatandaşımızın bize olan güveni ve desteğiyle kısa sürede önemli bir mesafe aldık. Bu camide herkesin bir tuğlası, bir penceresi var. Elimizi taşın altına koyduk, en kısa sürede camimizi vatandaşlarımızın hizmetine açacağız" dedi.

Başkan Pütün, aynı zamanda inşaatta desteği bulunan vatandaşlara teşekkür etti. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'na ve tüm hayırseverlere katkılarından dolayı şükranlarını sunan Başkan Pütün, "Minarelerimiz ve beton desteğinde bulunan Ramazan Gökçelli vatandaşımızı teşekkür ederiz. Bu güzel eserin tamamlanmasına katkı sağlayan tüm hayırseverlerimize minnettarız. Camimizin ilçemize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Cami Yaptırma Derneği Başkanı İnşaat Mühendisi İbrahim Gürkaynak ise eski caminin yıkılarak, yerine deprem şartnamesine uygun yeni bir cami inşa edildiğini ve Kurban Bayramı'na kadar ibadete açılmasının hedeflendiğini ifade etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Denizli Beyağaç'ta Çarşı Camisi İnşaatında Sona Yaklaşıldı - Son Dakika

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