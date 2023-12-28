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Denizli Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Adalet Bakanlığı'na Tahsis Edildi - Son Dakika
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Denizli Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Adalet Bakanlığı'na Tahsis Edildi

Denizli Büyükşehir Belediyesi, hizmet binasını Denizli Bölge Adliye Mahkemesi için Adalet Bakanlığı'na tahsis etti. Tadilatı yapılan bina, beş yıllığına bedelsiz olarak kullanılacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Adalet Bakanlığı\'na Tahsis Edildi
28.12.2023 - 12:11,  Güncelleme: 12:32
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Denizli Büyükşehir Belediyesi, hizmet binasını Denizli Bölge Adliye Mahkemesi için Adalet Bakanlığı'na tahsis etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Bağbaşı Mahallesi'ndeki hizmet binasını tadilatını yapıp tüm tefrişatı ile birlikte Denizli Bölge Adliye Mahkemesi olarak kullanılması için Adalet Bakanlığı'na tahsis etti. Denizli Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının Denizli Bölge Adliye Mahkemesi olarak kullanılmasını içeren tahsis protokolü imzalandı. Tadilatını yapmasının ardından tüm tefrişatı da yine Denizli Büyükşehir Belediyesince verilen bina, bodrum katındaki Aile Sağlığı Merkezi hariç, Denizli Bölge Adliye Mahkemesi olarak kullanılmak üzere Adalet Bakanlığı'na tahsis edildi. Beş yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilen bina için Denizli Büyükşehir Belediyesinde protokol töreni düzenlendi. Protokol törenine, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Denizli Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri katıldı.

"Vatandaşlar Antalya'ya gitmek zorunda kalıyordu"

Başkan Zolan burada yaptığı konuşmada, Denizli'de Bölge Adliye Mahkemesi kurulmasını kentin uzun zamandır arzu ettiğini ve beklediğini söyledi. Denizli'nin daha önce Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne bağlı olduğunu, ilgili yargı süreçlerinin Antalya'da yürütülmek zorunda kalındığını işaret eden Başkan Zolan, bunun da avukatlar ve vatandaşlar açısından hem zaman kaybı oluşturduğu hem de ek maddi yükler getirdiğini anlattı. Denizli Bölge Adliye Mahkemesi ile bu sorunların artık geride kalacağını belirten Başkan Osman Zolan, Denizli'nin büyüyen ve bölgesinde İzmir'den sonra öne çıkan bir şehir olduğunu vurguladı. Ege'de Denizli'de de Bölge Adliye Mahkemesi olduğunu, bundan sonra Muğla ve Uşak'ın da Bölge Adliye Mahkemesi konusunda Denizli'ye bağlı olarak çalışacağını anlatan Başkan Zolan, "Denizli Bölge Adliye Mahkemesinin hayırlı olmasını diliyor, şehrimizde yaşayan insanlarımıza ve yargının daha hızlı işlemesine katkı sağlamasını temenni ediyorum. Çünkü yargı çok önemli, zaman çok kıymetli. Zamanında sonuçlanan yargı kararları vatandaşlarımıza daha da olumlu katkı sağlayacaktır. Denizli Bölge Adliye Mahkemesinin tekrar Denizli'mize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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