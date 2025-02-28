Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden Eğitim ve Farkındalık Çalışmaları - Son Dakika
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Politika

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden Eğitim ve Farkındalık Çalışmaları

Denizli Büyükşehir Belediyesi\'nden Eğitim ve Farkındalık Çalışmaları

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi, 'Gönüllü Kapasite Geliştirme Eğitimleri Projesi' ve çeşitli farkındalık eğitimleri ile Denizlililere hizmet vermeye devam ediyor. Kadın Meclisi'nin afet ve narkotik konularında düzenlediği eğitimler ile Gençlik Meclisi'nin Eurodesk bilgilendirme toplantısı dikkat çekiyor.

28.02.2025 16:38  Güncelleme: 16:40
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Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kent Konseyi gençlerden kadınlara, öğrencilerden sivil toplum kuruluşlarına dek birçok paydaşa ulaşarak eğitim ve farkındalık çalışmalarına yenisini ekliyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi her geçen gün proje ve farkındalık eğitimleri ile Denizlililerin hizmetinde çalışmaya devam ediyor. Kent Konseyi, Denizli Sanayi Odası ve AB Bilgi Merkezleri işbirliği ile "Gönüllü Kapasite Geliştirme Eğitimleri Projesi" kapsamında ilk eğitim gerçekleştirildi. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve Dünya Sivil Toplum Kuruluşları gününde yapılan eğitim Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamil Orhan tarafından "Güçlü Sivil Toplum için İşbirliği ve iletişim" adı ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerine verildi. Eğitime Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, Kent Konseyi Genel Sekreteri Baran Akın, Kent Konseyi Meclislerinin temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Kadın Meclisi Aktepe'de narkotik ve farkındalık eğitimi verdi

Kent Konseyi Kadın Meclisi ise, Aktepe Mahallesi sakinlerine 'Benim Mahallem' projesi kapsamında, afet farkındalık ve narkotik eğitimi verdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Aktepe Sosyal Etkinlik Merkezi'nde düzenlenen eğitime Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, Kent Konseyi Genel Sekreteri Baran Akın, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Dr. Meral Alten ve çok sayıda mahalle sakini kadın katıldı. Toplantıda, deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler, korunma yöntemleri, uyuşturucu madde bağımlılığının zararları, çeşitleri ve mücadele yöntemleri hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. Eğitim çalışmaları sırasında, Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DESKİ) tarafından su tasarrufuna yönelik yardımcı aparatlar da dağıtılarak çevresel farkındalığın artırılması hedeflendi.

Gençlik Meclisi'nden Eurodesk bilgilendirme toplantısı

Pamukkale Üniversitesi'nde bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Gençlik Noktası'nda Eurodesk Bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Gençlik Meclisi ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ortaklığında gerçekleştirilen programa Pamukkale Üniversitesi öğrenci topluluklarından temsilciler katıldı. Programda Eurodesk irtibat kişisi Bilge Naz Sak, ücretsiz Avrupa fırsatlarından bahsederken, Gençlik Meclisi Başkanı Demir Batur'da gençlik meclisi faaliyetlerini anlattı. Gençler Erasmus+ programı, Avrupa Dayanışma Programı ve birçok ücretsiz sunulan fırsat hakkında bilgi sahibi oldu. Bunun yanında Denizli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi çalışmaları hakkında da bilgi sahibi oldular. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden Eğitim ve Farkındalık Çalışmaları - Son Dakika

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