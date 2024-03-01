Politika

Bağbaşı Mahallesinin büyük bir eksikliğini giderecek "Denizli Büyükşehir Belediyesi Bağbaşı Sosyal Tesisi" temel atma töreni gerçekleştirildi. Başkan Zolan, "Sizlerin bize olan güvenini boşa çıkarmamak için gece gündüz çalıştık" dedi.

Arazisi Pamukkale Belediyesince tahsis edilen Denizli Büyükşehir Belediyesinin Bağbaşı Mahallesine kazandıracağı Sosyal Tesis ve Kapalı Pazaryeri'nin temel atma töreni yapıldı. Törene, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ali Değirmenci, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, meclis üyeleri, muhtarlar, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan açılış konuşmasında, Bağbaşı Mahallesi'nde değişik amaçlarla kullanılabileceği böylesine donanımlı ve modern bir sosyal tesise ihtiyacı olduğunu ifade ederek, hayırlı bir işin başlangıcını yaptıklarını söyledi. Kapalı Pazaryeri başta olmak üzere düğün, hayır, toplantı ve farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak sosyal tesisin bölge halkına hizmet edeceğini belirtti. Başkan Zolan, göreve geldikleri ilk günden itibaren kentte hayal bile edilemeyen, yapılamaz denilen onlarca işi ve hizmeti gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Sizler bize güvenip bu göreve getirdiğiniz günden bugüne Denizli'ye birçok işler yaptık. Hayal bile edilemeyen işleri başladık, tamamladık, Allah'a hamdolsun. Sizlerin bize olan güvenini boşa çıkarmamak, başınızı öne eğdirmemek için gece gündüz çalıştık. Denizli'miz bugün nereden nereye geldi. Büyük bir köyden, büyükşehire geldik çok şükür. Allah'ım izin verdi, sizler destek verdiniz. Birçok işlerin altına imza attık" diye konuştu.

"Bağbaşı, Sosyal Tesis ve Kapalı Pazar Yeri'ne kavuşuyor"

Kentte bugüne dek gerçekleştirdikleri altyapıdan üstyapıya, yeşil alanlardan çevre yatırımlarına, ulaşım projelerinden sosyal belediyeciliğe pek çok hizmetleri detaylı bir şekilde anlatan Başkan Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü; "Tüm bunlar sanki hep varmış gibi geliyor insana ama bunlar Cumhur ittifakı ile oldu, AK Parti ile oldu. Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımızın, destekleri ile oldu. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin destekleri ile işbirliği ile oldu. Allah'ın izni ile inşallah daha nice güzel işler yapmayı Allah bize nasip etsin. El ele verirsek, gönül gönüle verirsek ayrı gayrıya düşmezsek aşamayacağımız engel, başaramayacağımız hedef yoktur. Allah'ın izni ile bugüne kadar nasıl başardıysak inşallah sizlerin desteğiyle başarmaya devam edeceğiz. Sosyal tesisin bu mahallemize, bölgemize, insanlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu mübarek günde temelini attığımız bu tesisimiz inşallah burada uzun yıllar hizmet verecek. Bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Pamukkale Belediye Başkanımız Sayın Avni Örki Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Gayret etti, çok hizmetler yaptı."

MHP ve AK Parti İl Başkanlarından Başkan Zolan'a teşekkür

MHP Denizli İl Başkanı Yılmaz, 2004'ten bugüne Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın Denizli'de kesintisiz hizmetin temsilcisi olduğunu söyledi. Denizli'nin her bir mahallesine eşit ve adil bir hizmet gördüğünü ifade eden Yılmaz, "Sayın Zolan'ın sonuna kadar destekçisiyiz" dedi. AK Parti Denizli İl Başkanı Güngör ise Başkan Zolan'ın, 1994'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da uygulamaya başladığı gerçek belediyecilik anlayışı ile Denizli'de görev yaptığını, Bağbaşı'na yapılacak sosyal tesisin de hayırlı ve uğurlu dileyerek, yaptığı tüm hizmetler için Başkan Zolan'a teşekkür etti. Konuşmaların ardından dualar eşliğinde Denizli Büyükşehir Belediyesi Bağbaşı Sosyal Tesisi'nin temeli atıldı. Başkan Zolan ve beraberindekiler daha sonra inşaat alanında bir süre incelemelerde bulundu.

Bağbaşı Sosyal Tesisi

Arazisi Pamukkale Belediyesi tarafından tahsis edilen tesis, 2806 metrekare alana sahip, 2 katlı yarı betonarme ve yarı çelik yapıdan oluşacak. Her biri 18 metrekareden oluşan 12 adet işyeri, 40 adet müstahsil, 96 adet manav adası, 1 güvenlik odası, bay ve bayan mescidi içerisinde barındıracak. - DENİZLİ