Denizli'de Pazar günü yapılacak 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde kurulacak 2 bin 632 sandık ve 800 bin 548 seçmenin ilçelere göre dağılımı belli oldu.
Ülkede günlerdir beklenen 31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı saatler kaldı. Pazar günü yapılacak olan 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, Denizli'de kurulacak 2 bin 631 sandıkta 800 bin 548 seçmen tercihini yapacak.
Pazar günü sandığa gidilecek olan seçimlerde sandık ve seçmen sayıları açıklanmaya başladı. Buna göre Denizli'de açıklanan rakamlara göre; Acıpayam'da 158 sandıkta 44 bin 600 seçmen, Babadağ'da 20 sandıkta 5 bin 93 seçmen, Baklan'da 18 sandıkta 4 bin 528 seçmen, Bekilli'de 23 sandıkta 5 bin 624 seçmen, Beyağaç'ta 22 sandıkta 5 bin 324 seçmen, Bozkurt'ta 35 sandıkta 8 bin 727 seçmen, Buldan'da 83 sandıkta 21 bin 327 seçmen, Çal'da 68 sandıkta 15 bin 97 seçmen, Çameli'de 57 sandıkta 15 bin 136 seçmen, Çardak'ta 27 sandıkta 6 bin 916 seçmen, Çivril'de 176 sandıkta 46 bin 616 seçmen, Honaz'da 76 sandıkta 22 bin 645 seçmen, Kale'de 61 sandıkta 15 bin 270 seçmen, Merkezefendi'de 757 sandıkta 253 bin 488 seçmen, Pamukkale'de 760 sandıkta 252 bin 387 seçmen, Sarayköy'de 88 sandıkta 23 bin 941 seçmen, Serinhisar'da 40 sandıkta 11 bin 471 seçmen, Tavas'ta 126 sandıkta 34 bin 267 seçmen olmak üzere toplamda 2 bin 631 sandıkta 800 bin 548 vatandaş oy kullanacak.
Pazar günü 08.00'da başlayacak olan oy kullanma işlemi 17.00'da sona erecek. - DENİZLİ
Son Dakika › Politika › Denizli'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için sandık ve seçmen dağılımı belli oldu - Son Dakika
CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Mansur Yavaş'a yönelik sözlerini talihsiz ve nezaket sınırlarını zorlayan bir açıklama olarak değerlendirdi. Erkol, CHP'de tahakküm ve kölelik ilişkisi olmadığını vurguladı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, yerli tohumları gelecek nesillere aktarmak amacıyla başlattığı 'Ata Tohumları' projesi kapsamında elde edilen fideleri ücretsiz olarak vatandaşlara dağıttı.
CHP Ankara İl Başkanlığı, Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde seçim sürecini değerlendirmek amacıyla bir toplantı düzenledi. Toplantıda, oyların güvenle sayılması ve tutanaklara düzgün şekilde geçirilmesini sağlayan bir sistem kurulduğu belirtildi. Ayrıca, sandık başındaki görevlilerin koordinasyonu ve hukuki sorunlara müdahale için hazırlıklar yapıldığı ifade edildi.
Batman'ın Kozluk ilçesinde, Siirt'teki muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan silahlı kavgaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı. Olay yerinden firar eden şüphelinin aracı, PTS kameraları tarafından tespit edildi. Kozluk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan araçta ruhsatsız silah ve 10 fişek ele geçirildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Kırıkkale'de düzenlenen bir programda iş insanlarıyla bir araya geldi. Bakan Işıkhan, Türkiye'nin istihdam ve ekonomik büyüme verilerini paylaşarak, ülkede gerçekleştirilen belediyecilik anlayışının önemini vurguladı. Ayrıca, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer şehirlerin yeni dönemde ülkenin kalkınmasına destek olacağını belirtti.
Eskişehir Valiliği tarafından yapılan paylaşımla, 31 Mart Pazar günü Mahalli İdareler Genel Seçimi için 2 bin 361 sandıkta 696 bin 427 seçmenin oy kullanacağı ve 4 bin 85 personelin güvenlik tedbirleri amacıyla görev alacağı duyuruldu.
CHP Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Niğde'de mera kapsamı dışına çıkarılan arazilerle ilgili açıklama yaparak, bu kararların hayvancılığın gelişmesini engellediğini belirtti. Adem, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya seslenerek, çiftçilerin ve hayvancılığın desteklenmesi gerektiğini ve bu yanlıştan vazgeçilmesini istedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin açıklama yaparak, seçim sonuçlarını hızlı bir şekilde alacaklarını belirtti. Yavuz, Türkiye'de 1 milyon aktif ve 1 milyon lojistik destek sağlayan arkadaşlarıyla bu işi gerçekleştirdiklerini söyledi. Ayrıca, sandık sayısının 259 bin 903 olduğunu ve herkesin kendi sandığında oy kullanması gerektiğini vurguladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?