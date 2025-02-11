Deprem Sorunları 2 Yılda Çözülemedi

Politika

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Kahramanmaraş merkezli depremin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen zarar gören illerdeki temel sorunların giderilmediğini öne sürdü.

Demir, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, partisinin 6 Şubat 2023'teki depreme ilişkin 30 sayfalık rapor hazırladığını belirtti.

Rapora göre, depremin ardından teslim edilen konut sayısının yetersiz olduğunu ifade eden Demir, konteyner kentlerde ise hayatın her geçen gün zorlaştığını söyledi.

Deprem bölgesinde eğitim ve sağlık alanında sorunlar yaşandığını aktaran Demir, "Depremde en fazla zarar gören illerde geçen 2 yıla rağmen temel sorunların büyük ölçüde giderilemediği tespit edilmiştir. Sorunlar bölgedeki tüm illerde benzer bir durum arz etmektedir." dedi.

Demir, teslim edilen deprem konutlarının oturmaya hazır olmadığını öne sürerek, bölgede kamu hizmetlerinde aksamalar yaşandığını, toplu taşıma, ulaşım, elektrik ve kanalizasyon alanlarında sorunlar olduğunu savundu.

Deprem bölgesinde ticaret ve sanayi bölgelerinin yeniden imar edilmesi sürecinin geciktiğini ileri süren Demir, "Vergi ve kredi borçları nedeniyle esnaf zor bir süreçten geçiyor. Mücbir sebep süresinin uzatılması çözüm olamıyor. Vergi muafiyetinin getirilmesi lazım. Yüksek kira bedellerinin düşürülmesi gerekiyor. Sanayi bölgelerinin dönüşümü çok yavaş ilerliyor." ifadelerini kullandı.