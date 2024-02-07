Depremden etkilenen illerdeki nüfus deprem öncesine yaklaşıyor

Politika

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, depremden etkilenen illerdeki nüfusun, deprem öncesindeki durumla neredeyse eşit hale geldiğini söyledi.

Uslu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden hemen sonra 3,8 milyon insanın bölgeden göç ettiğini, bunlardan 1,3 milyon depremzedenin kamu kurumlarında, otellerde ve öğrenci yurtlarında misafir edildiğini anlattı.

Deprem bölgesindeki mevcut nüfusun, deprem öncesindeki durumla neredeyse eşit hale geldiğini kaydeden Uslu, şu bilgileri verdi:

" Adıyaman'ın nüfusu depremden önce 635 bindi; Şubat'ın sonunda Adıyaman'ın nüfusu 430 bine düştü. 213 bin kişi Adıyaman'dan ayrıldı. Ama şimdi bakıyoruz, tekrar 604 bin oldu. Deprem öncesi duruma neredeyse ulaştı. Gaziantep'in 2 milyon 150 bin olan nüfusu depremden sonra 1 milyon 700 bine düştü; bugün 2 milyon 164 bin. Deprem öncesindeki rakamların üzerine çıktı. Hatay'ın 1 milyon 650 bin olan nüfusu 700 bin azalarak 900 bine düşmüştü; TÜİK'in yayınladığı en son rakamda 1 milyon 550 bine ulaştı. Kahramanmaraş'ta 1 milyon 177 bin olan nüfus 500 bin düştü ama bugün geldiğimiz tarihte Maraş'ın nüfusu eski nüfusuna erişmiş; 1 milyon 150 bin civarında. Urfa'da, Osmaniye'de ve Malatya'da da aynı sayıları görüyoruz."

Muhalefetin "Artık bölgeye dönüş olmayacak, demografi bozuldu" şeklindeki söylemlerini hatırlatan Uslu, "Ama bugün görüyoruz ki herkes geriye dönmüş durumda. Neden? Bölgede çalışma, icraat, hayat, umut, gayret var." diye konuştu.

Yeni Kentsel Dönüşüm Yasası çerçevesinde 250 binden fazla konut ve iş yeri için başvuru alındığını anlatan Uslu, "Depremlerde aslolan krizi yönetmek değil, riski yönetmek; yani deprem öncesi hazırlık, kentsel dönüşüm çalışmaları yapmak." dedi.

Son 20 yılda TOKİ vasıtasıyla 1,3 milyon konut yapıldığını dile getiren Uslu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi 5 yıl önce demiş ki 'Her yıl 20 bin sosyal konut yapacağım, dönüşüm gerçekleştireceğim. Ama bakıyoruz 5 yılın sonunda yaptığı konut sayısı, KİPTAŞ tarafından açıklanan 2 bin 95. Yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bu hızla, orada yüzyıl kalsa da vaatlerini yerine getirme şansı yok." değerlendirmesinde bulundu.