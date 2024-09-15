Dervişoğlu Gureşleri İzledi

Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara'da düzenlenen 2. Gazi Paşa'yı Anma Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni izledi.

Dervişoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ASKİ Spor Kulübünce, Keçiören Bağlum Stadyumu'nda, 622 pehlivanın katılımıyla düzenlenen müsabakaları takip etti ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir soru üzerine güreşleri takip etmek için bu etkinliğe katıldığını belirten Dervişoğlu, "1931'de Mustafa Kemal Atatürk tarafından başlatılmış. Bu zamana kadar ihmal edilmiş. Ankara Büyükşehir Belediyesinin gelenekleri yaşatmak adına atmış olduğu bu adımı son derece yerinde görüyorum." diye konuştu.

"Yapacağım açıklamayla bu güzelliği gölgelemek istemiyorum"

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, bir gazetecinin, partisindeki istifalarla ilgili sorusuna ise "Şu anda geldiğimiz spor aktivitesi, bir gelenek aktivitesi. Törenin ve geleneğin yaşatılması için burada insanlar bir araya gelmiş, büyük de emek sarf etmişler. Bu konuyla ilgili sorularınızı bana genel merkezde, Meclis'te yöneltebilirsiniz. Burada yapacağım açıklamayla bu güzelliği gölgelemek istemiyorum." yanıtını verdi.

Müsabakaları, Dervişoğlu'nun yanı sıra, ABB Başkanı Mansur Yavaş, bazı milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve milli sporcular da takip etti.