Dervişoğlu, Halil İbrahim Aydın'ın Cenaze Törenine Katıldı - Son Dakika
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Politika

Dervişoğlu, Halil İbrahim Aydın'ın Cenaze Törenine Katıldı

Dervişoğlu, Halil İbrahim Aydın\'ın Cenaze Törenine Katıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 100 yaşında vefat eden Halil İbrahim Aydın'ın cenazesine katıldı.

19.01.2025 17:48
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bağımsız Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın babası Halil İbrahim Aydın için düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Yaşlılığa bağlı yaşamını yitiren Halil İbrahim Aydın (100) için Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze namazında saf tutan ve Aydın'ın tabutuna bir süre omuz veren Dervişoğlu, Aydın ailesine ve yakınlarına taziyelerini iletti.

Halil İbrahim Aydın, kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, ailenin yakınları ile İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, bağımsız Ankara milletvekilleri Adnan Beker ve Yüksel Arslan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay katıldı.

Kaynak: AA

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