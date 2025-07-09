Dervişoğlu, İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Politika

Dervişoğlu, İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

09.07.2025 14:00
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "En düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine getirin.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "En düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine getirin. Sadece en düşük maaşla sınırlı kalmayın, daha yüksek emekli aylığı alanlara da aynı oranda artışı yansıtın." dedi.

Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, birçok insanın kendisinden Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir mağaradaki arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan 12 asker için rahmet dileyip taziye bildirmesini, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ifadesini kullanmasını beklediğini söyledi.

Taziye dilemekle yetinmeyeceğini dile getiren Dervişoğlu, "O vatan bekçisi yiğitlerin hesabını soracağım çünkü bir vatan evlatları sağ olmadan sağ kalamaz. Bir devlet öz evlatlarının canına kıymet vermeden ayakta kalamaz. 12 askerimizi yitirmemizin sorumlusu hırdavatçıda 500 liraya satılan bir alet olamaz. Böyle bir sorumsuzluk, duyarsızlık, iş bilmezlik olamaz. Türkiye'm 12 evladını bu şekilde yitirmiş olamaz. Yeter artık! Böylesine bir garabetin ancak sorumluları olur. Sorumlular her kim olurlarsa olsun TBMM'de Türk milletine hesap vermelidir." ifadelerini kullandı.

Hükümetin politikalarını eleştiren Dervişoğlu, hayvancılığın bitme noktasına geldiğini, çiftçilerin sadece Ziraat Bankasına olan borcunun 700 milyar lirayı aştığını ileri sürdü.

Çiftçilerin borcunu borçla kapatarak yaşamaya mahkum edildiğini iddia eden Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Bu yüzdendir ki neredeyse her 6 ayda bir tarım ve hayvancılıkta yani yediğimiz ette, hububatta, bakliyatta ithalat kararnameleri imzalıyorlar. Türk çiftçisinin durumuyla ilgilenen kimse yok. Şap hastalığından Anadolu kırılırken kılını kıpırdatan yok. Sorarsanız, 'sığır eti üretiminde Avrupa birincisiyiz' diyorlar. Gerçekte ise ithal ettikleri ürünleri yeniden işleyip etiket basıp yurt dışına satıyorlar. Hayatları şovdur, gösteridir, temaşadır. Gerçekle en ufak bağları yok. Bu ithalat bağımlılığındandır ki üretici sefalette, fiyat etiketleri zirvededir. Türk üreticisi üvey evlattan beter hale geldiği için durum bu haldedir."

"Emekliler lütuf değil, haklarını istiyor"

Milletin en mağdur kesiminin emekli vatandaşlar olduğunu savunan Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"Süslü cümlelere gerek yok, durum ortada. Yıllarını çalışarak geçirmiş ama bugün açlık sınırının bile çok altında yaşam mücadelesi veren milyonlarca emeklinin sesi olmak için konuşuyorum. Sokakta yırtık ayakkabısıyla yürüyen, pazarda çürük sebzelerin döküldüğü kasaya yönelen, 'bir canım var, başıma bela olmuş' diyen emekliyi konuşuyorum. Yıllarca çalıştılar, alın teri döktüler, vergisini, primini ödediler. Emekliler bugünse lütuf değil sadece haklarını istiyorlar. Herkes sadaka değil, alın terinin karşılığını istiyor. Ama siz ne yaptınız? En düşük emekli maaşına yaptığınız zam 2 bin 500 lira bile değil. Bunu da şimdi müjde diye anlatıp duracaksınız. 4 milyon emekli açlık sınırının neredeyse 10 bin lira altındaki bu maaşla geçinmeye çalışıyor. Eskiden yoksulluk sınırına kıyas yapılırdı, o lüks oldu. Şimdi açlık sınırıyla kıyas bile abes olmaya başladı. Sunduğumuz kanun teklifini gündeme alın, en düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine getirin. Sadece en düşük maaşla sınırlı kalmayın, daha yüksek emekli aylığı alanlara da aynı oranda artışı yansıtın."

Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma sürecine de değinen Dervişoğlu, "Bu silahları bırakacakları yer neresidir? Türkiye, kendisine karşı 40 sene bölücü terör yürütmüş bu örgütün silahlarını niçin başka bir ülkenin toprağında teslim almaktadır? Ayrıca teslim de alınmayacakmış. Teröristler silahlarını imha edeceklermiş. Herhangi bir etkin pişmanlıkta bulunup, yargılanmaları da söz konusu olmayacakmış. Geldikleri gibi gideceklermiş. Bu nasıl bir tiyatrodur Allah aşkına?" değerlendirmesini yaptı.

"Susturulmuş değil, konuşan bir Türkiye" istediklerini dile getiren Dervişoğlu, Türkiye'nin yaşadığı sıkıntılardan çıkması için yeniden parlamenter sisteme dönmesi gerektiğini savundu.

Öte yandan Dervişoğlu, konuşmasına başlamadan önce partisine katılan eski MHP İstanbul Milletvekili Uygar Suphi Aktan'a rozet taktı.

Kaynak: AA

Asgari Ücret, İYİ Parti, Politika, Ekonomi, Tarım, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika Dervişoğlu, İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

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