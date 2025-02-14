Dervişoğlu Kırşehir'de Esnaf Ziyareti Yaptı - Son Dakika
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Politika

Dervişoğlu Kırşehir'de Esnaf Ziyareti Yaptı

Dervişoğlu Kırşehir\'de Esnaf Ziyareti Yaptı

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Kırşehir'de esnafla buluşup emekli maaşları hakkında konuştu.

14.02.2025 22:17
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kırşehir'de ziyaretlerde bulundu, partisinin Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katıldı.

Kırşehir Ahilik Müzesi'ni ziyaret eden ve Ahi Evran Külliyesi içindeki Zanaatkarlar Çarşısı'nda esnafla görüşen Dervişoğlu, bazı işletmelerden alışveriş yaptı.

Daha sonra Kırşehir Emekliler Derneğini ziyaret eden Dervişoğlu, burada emekli maaşlarının düşük olması ve geçinmenin zorluğundan bahsederek, en kısa zamanda iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

Ardından Kent Konseyi üyeleriyle bir araya gelen Dervişoğlu, kentteki sorunları ve talepleri dinledi.

Dervişoğlu, daha sonra beraberindekilerle partisinin Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'nın yapılacağı Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'ne geçti.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, gittiği her yerde "Türkiye konuşmalıdır, konuşan Türkiye en çok da bu zamanda ihtiyaç duyduğumuz Türkiye'dir." dediğini söyledi.

"Türkiye konuşursa demokrasi işler, demokrasi işlerse yargı ve hukuk işler, güven olur, yatırım gelir, refah büyür." diyen Dervişoğlu, "Refah büyürse emeklilerimiz, asgari ücretle çalışan milyonlarca emekçimiz fitreye muhtaç olmaktan kurtulur. TÜSİAD bu ülkede milyonlarca emekçiye iş ve ekmek imkanı sağlayan iş insanlarımızın oluşturduğu bir dernektir. Ülkenin ahvali ve istikbali için yaptıkları değerlendirmeler, ikazlar da kıymetlidir. Demokrasi iktidarın izin verdiği ölçüde yaşayacak ve yaşatılacak bir şey değildir. Sivil toplum kuruluşları da yeri ve zamanı geldiğinde fikirlerini özgürce paylaşabilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

TÜSİAD'ın açıklamalarına değinen Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Buradan açık seçik hatırlatayım, gerçeklerden en çok yalancılar korkar, birçok gelişmeye sessiz kalmış olsa da TÜSİAD yöneticileri bugün hakikati dillendirmişlerdir, darısı diğer sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticilerine diyorum. Soruşturma için gerekçe ne? 'Adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs ettikleri' iddiasıyla soruşturma açtıklarını söylemişler. Açtığınız soruşturmalar ve verdiğiniz kararlar adil değil ki. Hangi adil yargılamayı etkileme suçundan bahsediyorsunuz. Bir diğer gerekçe 'gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma' diye ifade ediliyor. Sözlerin hiçbir yerinde gerçeğe aykırı yer görmedim."

Dervişoğlu, "Bütün bunları söylemek şayet bir suçu beraberinde getiriyorsa işte sesleniyorum, o suçu Türk milleti adına ben de işliyorum. Bana da ne yapacaksanız yapın, bu söylenenlerin hepsinin altına ben de imzamı atıyorum." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Dervişoğlu Kırşehir'de Esnaf Ziyareti Yaptı - Son Dakika

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