Dervişoğlu: Mücadelemiz sistemle ve zihniyetle - Son Dakika
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Politika

Dervişoğlu: Mücadelemiz sistemle ve zihniyetle

Dervişoğlu: Mücadelemiz sistemle ve zihniyetle

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine ilişkin, "Mücadelemiz sistemledir ve zihniyetledir.

12.02.2025 13:37  Güncelleme: 13:41
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine ilişkin, "Mücadelemiz sistemledir ve zihniyetledir. Bu ucube sistem, kimi iş başına getirirseniz getirin kötüdür. O yüzden ısrarla şunu söylüyoruz; İYİ Parti'nin en temel siyasi projesi iyileştirilmiş parlamenter sisteme geçiştir" dedi.

İYİ Parti lideri Dervişoğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu, yıl sonu enflasyon tahmininin güncellenmesiyle ilgili, "Aklı başında ekonomi kurmaylarına sesleniyorum; işini yapmaya çalışan ehli namus profesyonellere söylüyorum; yapılması gereken ivedilikle enflasyon tahminindeki 3 puanlık artışın, amasız ve fakatsız hemen memura, emekliye, asgari ücretliye yansıtılmasıdır. Yapılması gereken tüm emekçi kesimlerin enflasyona ezdirilmediği bir formülün vakit kaybetmeden devreye sokulmasıdır. Bununla ilgili olarak hazırladığımız yasa teklifini de en kısa sürede Meclis'e sunacağız. Ama ne yazık ki bu garabet sistemde Meclis hep söylediğimiz gibi bir sessizlik vadisi, bir 'el indir el kaldır', 'saraydan geleni kabul et' yeri olarak görülmektedir" dedi.

'KURALLARI BELİRLEME İMKANI ERDOĞAN'A VERİLMEMELİ'

Ardından erken seçim çağrılarına değinen Dervişoğlu, "Erdoğan, bir daha seçilmeyi, ölene kadar seçilmeyi adım adım planlamaktadır. Çekindiği bir şey yoktur. Kural, anayasa, kanun tanımamaktadır. Milletten utanmamakta, Allah'tan da korkmamaktadır. İktidarsız bir an bile nefes alamayacak. Kaybedecek çok şeyi olan bir dikta rejimi karşısında, geçmişte yaptığınız gibi, bunlar 'atı alıp Üsküdar'ı geçerken' arkasından sessizce el sallamaya hazırlananlara sesleniyorum; umut, safdilce ayakta tutulamaz. Böyle devam ederse ve muhalefet aklını başına almaz ise önümüzdeki seçim süreci demokratik bir ülkenin, olağan şartları içerisinde milli iradenin tecelli ettiği bir şekilde olmayacaktır. Sizin zatı muhtereme 'gel, gel' yaptığınız yer, onun kurallarını keyfince uydurup değiştirdiği top sahasıdır. Hakem düdüğü ondadır, kronometre ondadır. Muhalefetin toplumsal gücüne rağmen, kuralları belirleme imkanı Tayyip Erdoğan'a verilmemelidir" diye konuştu.

'MÜCADELEMİZ, KİŞİSELLEŞTİRİLEN BİR ANAYASAL DÜZENE KARŞI'

Dervişoğlu, dertlerinin, mücadelelerinin kişilerle olmadığını söyleyerek, "Mücadelemiz, kişiye zimmetlenmeye çalışılan bir devlet anlayışına, kişiselleştirilen bir anayasal düzene karşıdır. Bunun en yakın örneği geçen haftaki çağrımızdır. Biz AK Parti Genel Başkanını bile, kendinden ve kurduğu sistemden kurtarmaya talibiz. Ona da nedamet çağrımız vardır; ne için ve nasıl esaret altındaysan, bu kadar büyük tavizleri her ne için veriyorsan bu ülkenin varlık ve şerefine dair içinde bir kırıntı kaldıysa yabancıya ve düşmana sığınacağına, Türk milletine teslim ol diyoruz. Mücadelemiz sistemledir ve zihniyetledir. Bu ucube sistem, kimi iş başına getirirseniz getirin kötüdür. O yüzden ısrarla şunu söylüyoruz; İYİ Parti'nin en temel siyasi projesi iyileştirilmiş parlamenter sisteme geçiştir. Bunun ne olduğunu, yol haritasını, nasıl yapılacağı da bellidir. Bu yüzden isimlerle işimiz yoktur. Yazılan oyundaki rolünü koşulsuz kabul edenlere de eyvallahımız yoktur. Çünkü biz oyunu bozacak olanlarız. Çünkü biz milletin güneşi doğsun diye yola çıkanlarız. İşimiz Cumhuriyet'tir" ifadelerini kullandı.

'BEKLENTİSİ OLAN HERKESE SAYGIM VAR'

Dervişoğlu, grup toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dervişoğlu, CHP'deki cumhurbaşkanı adayı tartışmalarına ilişkin, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye'nin en önemli meselesidir. Behemehal değiştirilmesi gereken de sistemin bizatihi kendisidir. Siyasilerin bunun üzerinde konuşmaları ve Türkiye'nin temel meselesi olan bu meseleyi kişiselleştirmeden aşabilmenin yol haritalarını belirlemesi lazım. Beklentisi olan herkese elbette ki saygım var ama aslolan Türkiye ve Türk milletidir" yanıtını verdi.

Kaynak: DHA

İYİ Parti, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Dervişoğlu: Mücadelemiz sistemle ve zihniyetle - Son Dakika

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