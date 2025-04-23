Dervişoğlu\'ndan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Eleştirisi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştirerek "Bu sistem dengelenemediği ve denetlenemediği için güvenilir değildir. Ekonomi bu yüzden bozulmuştur. Yatırım bu nedenle gelmemektedir." dedi.

Dervişoğlu, TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen TBMM Genel Kurulunun özel oturumundaki konuşmasına, İstanbul'da meydana gelen depremler nedeniyle geçmiş olsun dileğinde bulunarak başladı.

Gazi Mustafa Atatürk'ün "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." sözlerini anımsatan Dervişoğlu, millet egemenliğinin vazgeçilemez ve devredilemez olduğunu, bunun bir vaat değil, Türk milletinin tarihe karşı verdiği bir söz olduğunu belirtti.

Dervişoğlu, 2024 yılında 41 bin 488 çocuk hakkında mahkumiyet kararı verildiğini, suça sürüklendiği gerekçesiyle de yaklaşık 135 bin çocuğun ceza mahkemelerinde yargılandığını aktardı.

AK Parti'nin iktidara geldiği yılda 60 bin civarında olan tutuklu ve hükümlü sayısının bugün 400 bini aştığını dile getiren Dervişoğlu, hükümetin bundan bir ders çıkarması gerektiğini belirtti.

Dervişoğlu, bugünün sahibi olan çocukların neşe dolu olmadığı gibi, kendisinin de mahcubiyet içerisinde olduğunu çünkü milli egemenliğin her fırsatta bir bahaneyle gasp edildiğini iddia etti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi demokratik değil

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştiren Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"Bu sistem, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir şekilde, bir darbe teşebbüsünün sonucunda, olağanüstü hal koşullarında gerçekleştirilen tartışmalı bir referandumla devreye sokulmuş, olağanüstü yetkilerin, olağanlaştırılması ile yaşama geçirilmiştir. Bu sistem sınırsız yetkileri tek kişiye teslim eden bir sistemdir. Bu nedenle demokratik değildir. Yargı üzerindeki etkisiyle adil değildir. Bu sistem dengelenemediği ve denetlenemediği için güvenilir değildir. Ekonomi bu yüzden bozulmuştur. Yatırım bu nedenle gelmemektedir. Vatandaşımız bu yüzden ay sonunu getirememekte, emeklilerimiz feryat etmekte, gençlerimiz vize kuyruklarında gelecek aramakta, çiftçilerimiz toprağa küsmekte, paramız bu yüzden pul olmaktadır."

TBMM Genel Kurulundaki 23 Nisan özel oturumuna bazı bakanların katılmadığını aktaran Dervişoğlu, "Cumhurbaşkanı dahil olmak üzere 19 kişiden müteşekkil kabineden bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Adalet Bakanımız buradadır. Yabancı misyon şefleri ve yabancı konuklar kadar TBMM'nin manevi şahsiyetine önem ve özen göstermenizi sizden istirham ediyorum." diye konuştu.

Dervişoğlu, Cumhuriyetin Banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını minnet ve şükranla anarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik etti.