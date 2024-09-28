Dervişoğlu'ndan İsrail Açıklamaları - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Dervişoğlu'ndan İsrail Açıklamaları

Dervişoğlu\'ndan İsrail Açıklamaları

İYİ Parti Başkanı Dervişoğlu, İsrail'in zulmünü lanetleyerek terör devleti olarak nitelendirdi.

28.09.2024 15:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, " İsrail'e bakış açım, İsrail'in bu bölge coğrafyasında yaşattığı zulüm ve katliamlara karşı fikrimi değiştirmeyeceğim gerçeğidir. Asil mesele bu. İsrail'in yaptığı her türlü katliamı, insanlık dışı uygulamaları hem şahsım hem partim hem de bu milletin bir ferdi olma kimliğiyle de lanetliyorum. İsrail, bölgemizde bir terör devletidir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e geldi. Dervişoğlu, ilk olarak Gaziantep Ticaret Borsası'nda iş insanları ile bir araya gelip, basına kapalı toplantı yaptı. Daha sonra Gaziantep Şoförler ve Otomobilciler Odası'nı ziyaret eden Dervişoğlu, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu, gazetecilerin İsrail ordusunun Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine gerçekleştirdiği hava saldırısında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğü yönündeki iddialara ilişkin, "İsrail, bölgemizde bir terör devletidir. Benim olaya bakışım budur. Yine de spekülatif haberlere bakarak kime, nerede, ne yaptıklarına dair bir şey söyleyebilmek benim açımdan mümkün değil. Sadece Lübnan'da yaptıkları değil, Gazze'de, Filistin'de yaptıkları Türkiye'de gündem işgal ediyor. Öncelikle resmi açıklamalara itibar edilmesi gerektiği kanaatini taşıyorum. Sonuç ne olursa olsun İsrail'e bakış açım, İsrail'in bu bölge coğrafyasında yaşattığı zulüm ve katliamlara karşı fikrimi değiştirmeyeceğim gerçeğidir. Asil mesele bu. İsrail'in yaptığı her türlü katliamı, insanlık dışı uygulamaları hem şahsım hem partim hem de bu milletin bir ferdi olma kimliğiyle de lanetliyorum" dedi.

'MİLLİ HEDEFLERİMİZE BAKACAĞIZ'

Dervişoğlu, "Yaşadığımız coğrafyada gözü olan, kendilerinden başka kimseyi düşünmeyen, hayali hedefler peşinde koşan ama maalesef dünyanın bazı büyük devletleri tarafından desteklenen bir toplum. Dolayısıyla Türk milleti, bunların dünden bugüne neler yaptıklarını gayet iyi bilir. Bize dışarıdan bakıldığında nasıl görülüyoruz; bilmiyorum ama bu coğrafyada bin yıldan fazladır yaşıyoruz. Dolayısıyla sadece bir Cumhuriyet kurmamışız, iki büyük cihan imparatorluğu kurmuşuz. Nasıl büyük bir devlet ve millet olduğumuzu gayet iyi biliyoruz. Bize başkasının biçeceği role değil, milli hedeflerimize bakacağız. Doğru haberlere ulaşıncaya kadar da spekülatif iş ve işlemlerde azami ölçüde uzak duralım. Bu alanlar özellikle sosyal medya farklı amaçlar için de kullanılabiliyor. Doğru kaynaktan çıkan bilgiye itibar etmek lazım" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Gaziantep, İYİ Parti, Politika, İsrail, Dünya, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika Dervişoğlu'ndan İsrail Açıklamaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:58 Prens Selman’dan Filistinlilerin yüreğini yaralayan çıkış: Umurumda değil Prens Selman'dan Filistinlilerin yüreğini yaralayan çıkış: Umurumda değil
21:01 Cimbom son dakikada yıkıldı Galatasaray, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı Cimbom son dakikada yıkıldı! Galatasaray, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı
20:46 Biden’ın keyfine diyecek yok Nasrallah’ın ölümüyle ilgili ilk sözler Biden'ın keyfine diyecek yok! Nasrallah'ın ölümüyle ilgili ilk sözler
20:23 Suikastın perde arkası ortaya çıktı Netanyahu, Nasrallah’ı sinsice oyuna getirmiş Suikastın perde arkası ortaya çıktı! Netanyahu, Nasrallah'ı sinsice oyuna getirmiş
19:52 Skandal görüntülerdeki isim helallik istedi Ahu Tuğba’nın kızının verdiği cevap olay Skandal görüntülerdeki isim helallik istedi! Ahu Tuğba'nın kızının verdiği cevap olay
11:53 Cenazesi 27 gün sonra Türkiye’ye getirilen Ahu Tuğba’ya büyük vefasızlık Cenazesi 27 gün sonra Türkiye'ye getirilen Ahu Tuğba'ya büyük vefasızlık
11:32 Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum’u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum'u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun
11:10 Magandalar hız kesmiyor Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü Magandalar hız kesmiyor! Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü
11:01 İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü
10:45 Taraftar bir ilke şahit olacak Okan Buruk’tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı Taraftar bir ilke şahit olacak! Okan Buruk'tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı
10:34 Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı
10:10 Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti
10:03 Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü
09:35 Görüntü Türkiye’den Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı
09:14 Netanyahu’nun kanlı saldırı emrini verdiği an Netanyahu'nun kanlı saldırı emrini verdiği an!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2024 06:53:51. #1.11#
SON DAKİKA: Dervişoğlu'ndan İsrail Açıklamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement