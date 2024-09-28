Dervişoğlu\'ndan İsrail Açıklamaları

Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, " İsrail 'e bakış açım, İsrail'in bu bölge coğrafyasında yaşattığı zulüm ve katliamlara karşı fikrimi değiştirmeyeceğim gerçeğidir. Asil mesele bu. İsrail'in yaptığı her türlü katliamı, insanlık dışı uygulamaları hem şahsım hem partim hem de bu milletin bir ferdi olma kimliğiyle de lanetliyorum. İsrail, bölgemizde bir terör devletidir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e geldi. Dervişoğlu, ilk olarak Gaziantep Ticaret Borsası'nda iş insanları ile bir araya gelip, basına kapalı toplantı yaptı. Daha sonra Gaziantep Şoförler ve Otomobilciler Odası'nı ziyaret eden Dervişoğlu, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu, gazetecilerin İsrail ordusunun Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine gerçekleştirdiği hava saldırısında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğü yönündeki iddialara ilişkin, "İsrail, bölgemizde bir terör devletidir. Benim olaya bakışım budur. Yine de spekülatif haberlere bakarak kime, nerede, ne yaptıklarına dair bir şey söyleyebilmek benim açımdan mümkün değil. Sadece Lübnan'da yaptıkları değil, Gazze'de, Filistin'de yaptıkları Türkiye'de gündem işgal ediyor. Öncelikle resmi açıklamalara itibar edilmesi gerektiği kanaatini taşıyorum. Sonuç ne olursa olsun İsrail'e bakış açım, İsrail'in bu bölge coğrafyasında yaşattığı zulüm ve katliamlara karşı fikrimi değiştirmeyeceğim gerçeğidir. Asil mesele bu. İsrail'in yaptığı her türlü katliamı, insanlık dışı uygulamaları hem şahsım hem partim hem de bu milletin bir ferdi olma kimliğiyle de lanetliyorum" dedi.

'MİLLİ HEDEFLERİMİZE BAKACAĞIZ'

Dervişoğlu, "Yaşadığımız coğrafyada gözü olan, kendilerinden başka kimseyi düşünmeyen, hayali hedefler peşinde koşan ama maalesef dünyanın bazı büyük devletleri tarafından desteklenen bir toplum. Dolayısıyla Türk milleti, bunların dünden bugüne neler yaptıklarını gayet iyi bilir. Bize dışarıdan bakıldığında nasıl görülüyoruz; bilmiyorum ama bu coğrafyada bin yıldan fazladır yaşıyoruz. Dolayısıyla sadece bir Cumhuriyet kurmamışız, iki büyük cihan imparatorluğu kurmuşuz. Nasıl büyük bir devlet ve millet olduğumuzu gayet iyi biliyoruz. Bize başkasının biçeceği role değil, milli hedeflerimize bakacağız. Doğru haberlere ulaşıncaya kadar da spekülatif iş ve işlemlerde azami ölçüde uzak duralım. Bu alanlar özellikle sosyal medya farklı amaçlar için de kullanılabiliyor. Doğru kaynaktan çıkan bilgiye itibar etmek lazım" diye konuştu.