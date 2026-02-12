Dervişoğlu'ndan kıyafeti nedeniyle hedef gösterilen belediye başkanına ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Dervişoğlu'ndan kıyafeti nedeniyle hedef gösterilen belediye başkanına ziyaret

Haberin Videosunu İzleyin
Dervişoğlu\'ndan kıyafeti nedeniyle hedef gösterilen belediye başkanına ziyaret
12.02.2026 17:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Dervişoğlu\'ndan kıyafeti nedeniyle hedef gösterilen belediye başkanına ziyaret
Haber Videosu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, giydiği geleneksel kıyafet nedeniyle hedef gösterilen Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'ü makamında ziyaret etti. Dervişoğlu burada yaptığı açıklamada "Ben meselenin cinsiyet üzerinden, inançlar üzerinden, kıyafetler üzerinden bu noktaya getirilmiş olmasından ötürü çok yaralandım" dedi. İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz Akgün'ü "Bu şalvarlı kadının görevi ilçe yönetmek midir, yoksa ahırında inek sağmak mıdır?" ifadeleriyle hedef almıştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Eskişehir'in Mihalgazi ilçesine gelerek geleneksel kıyafeti nedeniyle hedef gösterilen Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'ü makamında ziyaret etti.

Belediye Başkanı Akgün'ün yanı sıra AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak tarafından belediye önünde karşılanan Dervişoğlu, makama geçerek Akgün'le görüştü.

DERVİŞOĞLU'NDAN SÜRPRİZ ZİYARET

Bu paylaşımların ve ifadelerin, toplumsal birliğe zarar verdiğini ifade eden Müsavat Dervişoğlu, "Zarar verdiği kadar geleceğimizde de olumsuz izler bırakıyor. O izlerin yaşanmaması için, hafızamızda yer etmemesi için de üstlenilmesi icap eden mesuliyetler var. Bugün bu ziyaretimizde hem sizi ziyaret etmiş olmamız hem de değerli AK Parti İl Başkanı Gürhan Bey'in burada bulunması bizim açımızdan ziyadesiyle memnuniyet verici bir durum ve çok teşekkür ediyorum. Geçen hafta yaptığımız telefon görüşmesinde üzüntümüzü bildirdik.

Bu gibi şeylerin yaşanmaması gerektiğine de işaret ettik. Ayrıca daha da ötesinde örflerin, geleneklerin muhafaza edilmesi noktasında eğer bugün duyarlılık sergileyemezsek, yarınlara doğru bir miras bırakmayı da beceremeyiz. Bu yönüyle baktığımızda da bugünkü ziyaretimiz, bir sorumluluğun yerine getirilmesidir. Tekraren hüsnükabulünüz, misafirperverliğiniz ve kadirşinaslığınız için teşekkür ediyorum" dedi.

DAHA ÖNCE PARTİDEN İSTİFA ETMİŞ

"Bu şalvarlı kadının görevi ilçe yönetmek midir, yoksa ahırında inek sağmak mıdır?" sözleriyle Akgün'ü hedef alan İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz'ın partilerinden ihraç edildiğini belirten Dervişoğlu, şunları söyledi:

"Bir meczubun yaptığı... Bu arkadaş, bizim partimizden daha önce istifa etmiş zaten dört gün sonra da geri dönmüş. Aslında prosedür uygulanmış olsa istifa eden birinin yeniden üye olabilmesi İl Başkanlığının kararına bağlı. O karar yok, biz Disiplin Kurulu'na sevk ettiğimizde gördük. Aslında 'Üyemiz bile değildir' diyebilirdik ama netice itibarıyla herhangi bir sıfat da taşımıyor. Düz bir üye fakat o internet ortamındaki paylaşımlarda herkes kendisine istediği, arzu ettiği ünvanı yazıyor. Ben meselenin cinsiyet üzerinden, inançlar üzerinden, kıyafetler üzerinden bu noktaya getirilmiş olmasından ötürü çok yaralandım. Dolayısıyla arkadaşlarımızla birlikte zaman geçirmeden vaziyet almamız gerektiği hususunda da bir ortak karar geliştirdik."

"GELMENİZ BENİ ÇOK MUTLU ETTİ"

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün ise "Misafir, Allah misafiridir, başımızın üzerinde her zaman yeriniz var. Siyaset farklı düşüncelerin bir potada yürütülmesi gereken bir kurum. Bu süreç böyle olmasa çok daha güzel olurdu ama Anadolu'da insanlar var ve var olduğumuzu da bu şekilde gösteriyoruz. İYİ Parti'nin üyesidir değildir; onu bilemeyiz ama çok şık olmadı. İnşallah içinizde böyle insanları bulundurmazsınız. Gelmeniz beni çok mutlu etti, teşekkür ederim" dedi.

"İYİ PARTİ OLARAK ÜZERİNİZE DÜŞENİ YAPTINIZ"

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak da "İYİ Parti olarak bu konuda üzerinize düşeni yaptınız. Bir meczubun, bazı konuları ortaya atmış olması ister istemez bizleri üzdü. Mihalgazi ilçemiz gerçekten hani bir yerde Anadolu kültürünü, Anadolu irfanını çok iyi sergileyen bir yapıda olan bir ilçemiz. Küçük bir ilçemiz ama tabii gönlü büyük insanların olduğu bir ilçe, üreten bir ilçe. İlçe Belediye Başkanımıza yapılan hareket, bizi tabii derinden üzdü.

Türkiye'yi derinden üzdü ve tabii ki Türkiye'nin gerçekten kadirşinas milleti, halkı ne yaptı? Sayın Başkanımıza sahip çıktı, gönlüne bastı, yüreğine onu aldı, koydu. Bu ülkedeki insanımız, kadınımız Kurtuluş Savaşı'nda mücadele etmiş. Bu aynen bu halle yapmış, ak yazmasıyla yapmış, şalvarıyla yapmış. O kültürü her zaman için bu ilçemiz yönetti, yürüdü. Ve bu noktada da ben tabii ki inşallah ülkemiz bir daha böyle sıkıntılar yaşamaz diye düşünüyoruz" diye konuştu.

"MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Konuşmaların ardından süre Zeynep Güneş Akgün ve Gürhan Albayrak ile görüşen Müsavat Dervişoğlu, belediyeden ayrıldı. Belediye Başkanı Akgün'ün kapıya kadar uğurladığı Dervişoğlu, "Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Belediye başkanımız bizi misafir ettiler. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin değerli İl Başkanı da bize refakat etti. Kendi evimizdeymiş gibi, kendi memleketimizdeymişiz gibi ağırlandık. Bu vesileyle Mihalgazi halkına da çok teşekkür ediyorum. Bizlerden esirgemedikleri sevgileri için; hayır dualarımız, ortak memleket. Hepimiz bu ülkenin birliği ve beraberliği için mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Diğer yandan Dervişoğlu'na ziyaretinde; İYİ Parti Genel Sekreteri Ayfer Dinçer, Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Selcan Taşçı Hamşioğlu, Kurumsal İlişkiler Başkanı Şükrü Kuleyin, Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, Kadın ve Aile Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, Eskişehir İl Başkanı Serdar Ulucan ve Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Melih Aydın eşlik etti.

Politika, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Dervişoğlu'ndan kıyafeti nedeniyle hedef gösterilen belediye başkanına ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ankara21 Ankara21:
    Helal olsun Dervişoğluna 9 1 Yanıtla
  • 11361136jJ 11361136jJ:
    ablam yemiş durmadan diyet yap az Sağlık önemli şişmişsiniz 1 8 Yanıtla
  • 251351Ng 251351Ng:
    bravo başkan.yakışanı yaparak bir yaraya merhem oldunuz. ?? 9 0 Yanıtla
  • 06kTR99123 06kTR99123:
    güzel hareket. 5 2 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    İşte milletin görmek istediği davranışlar bunlar 5 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir Büyükşehir Meclisi de karıştı, oturum tatil edildi İzmir Büyükşehir Meclisi de karıştı, oturum tatil edildi
Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı 200 bini kaldırılacak Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı! 200 bini kaldırılacak
Hülya Avşar’ın filtresiz halini görenlerin ağzı açık kaldı Hülya Avşar'ın filtresiz halini görenlerin ağzı açık kaldı
Metin Öztürk’ten Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarını kızdıracak sözler Metin Öztürk'ten Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarını kızdıracak sözler
Osmaniye’de sağanak: yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı Osmaniye'de sağanak: yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı
Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Bakanımızın ifadelerinin Irak’ın iç işlerine karışıldığı iddiasıyla çarpıtılmasını reddediyoruz Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Bakanımızın ifadelerinin Irak'ın iç işlerine karışıldığı iddiasıyla çarpıtılmasını reddediyoruz
Kayserispor’da Onugkha ile ipler koptu Kadro dışı kaldı, sosyal medya hesaplarını takipten çıktı Kayserispor'da Onugkha ile ipler koptu! Kadro dışı kaldı, sosyal medya hesaplarını takipten çıktı
ABD ordusunda skandal hata: İHA testinde vurulan cisim parti balonu çıktı ABD ordusunda skandal hata: İHA testinde vurulan cisim parti balonu çıktı
Fenerbahçe’den Lookman açıklaması Fenerbahçe'den Lookman açıklaması
Özel, CHP’li vekillerin Meclis’teki kürsü provokasyonunu böyle savundu: Yemin edemedi Özel, CHP'li vekillerin Meclis'teki kürsü provokasyonunu böyle savundu: Yemin edemedi
Görüşmeler başladı Muhammed Salah’ın yeni adresi sürpriz Görüşmeler başladı! Muhammed Salah'ın yeni adresi sürpriz
Şaka değil gerçek Japon Ligi’nde beraberlik kaldırıldı İşte yeni puanlama sistemi Şaka değil gerçek! Japon Ligi'nde beraberlik kaldırıldı! İşte yeni puanlama sistemi
Sosyal medyayı ikiye bölen video İyilik mi yaptı, kötülük mü Sosyal medyayı ikiye bölen video! İyilik mi yaptı, kötülük mü?
Bir anda istifa etti Saatler önce yendiği rakibinin başına geçti Bir anda istifa etti! Saatler önce yendiği rakibinin başına geçti
Melih Gökçek’ten TBMM’deki arbede sonrası Mahmut Tanal paylaşımı: Sonuç bu olur Melih Gökçek'ten TBMM'deki arbede sonrası Mahmut Tanal paylaşımı: Sonuç bu olur

18:20
Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü
Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü
18:13
Türkiye’ye gelmeye soğuk bakan Darwin Nunez hayatının şokunu yaşadı
Türkiye'ye gelmeye soğuk bakan Darwin Nunez hayatının şokunu yaşadı
18:02
Şara’ya 5 ayrı suikast girişimi Arkasından o örgüt çıktı
Şara'ya 5 ayrı suikast girişimi! Arkasından o örgüt çıktı
17:56
4 ülkeden gizli toplantı Türkiye’ye karşı birleştiler: Ankara bunları görsün
4 ülkeden gizli toplantı! Türkiye'ye karşı birleştiler: Ankara bunları görsün
17:44
Ertuğrul Doğan’dan Fenerbahçe maçı için dikkat çeken açıklama
Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe maçı için dikkat çeken açıklama
17:20
Kaderin cilvesi Pereira Fenerbahçe’yi devirmek için Kadıköy’e gelecek
Kaderin cilvesi! Pereira Fenerbahçe'yi devirmek için Kadıköy'e gelecek
17:02
Serdal Adalı yeni transferi ’’Ohhh’’ diyerek tanıttı Yıldız isim neye uğradığını şaşırdı
Serdal Adalı yeni transferi ''Ohhh'' diyerek tanıttı! Yıldız isim neye uğradığını şaşırdı
17:00
Kanbolat Görkem Arslan’a son veda: Babası oğlunun tabutunu öptü
Kanbolat Görkem Arslan'a son veda: Babası oğlunun tabutunu öptü
16:48
Tedesco’dan, Trabzonspor maçında Kerem Aktürkoğlu’na özel görev
Tedesco'dan, Trabzonspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na özel görev
16:05
Ramazan ayı için yeni karar Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
15:54
Rol arkadaşları Kanbolat Görkem Arslan’ı gözyaşlarıyla uğurladı
Rol arkadaşları Kanbolat Görkem Arslan'ı gözyaşlarıyla uğurladı
15:24
Borsa İstanbul’da tarihi rekor İlk kez bu seviyeyi gördü
Borsa İstanbul'da tarihi rekor! İlk kez bu seviyeyi gördü
15:08
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP’nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
14:03
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 19:01:15. #7.11#
SON DAKİKA: Dervişoğlu'ndan kıyafeti nedeniyle hedef gösterilen belediye başkanına ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.