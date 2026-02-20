Dervişoğlu'ndan Rapor Eleştirisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dervişoğlu'ndan Rapor Eleştirisi

Dervişoğlu\'ndan Rapor Eleştirisi
20.02.2026 16:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Başkanı Dervişoğlu, raporu etnik kimlikler üzerinden tanımlamakla suçladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Raporu'na ilişkin, "Bu rapor Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını tek bir millet olarak değil kardeş halklar, topluluklar, kimlikler toplamı olarak tanımlayan şifreli bir dil kullanıyor." dedi.

Dervişoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, raporun her bir maddesini hukuk diliyle ve suni bir siyasi nezaketle tartışabileceklerini söyledi.

Raporun fikri ve vicdani olarak bir "sefalet manifestosu" olduğunu savunan Dervişoğlu, "Yazılanlarla hukuk devleti, demokrasi, kardeşlik, insan hakları ve Meclis üstünlüğü gibi kavramların, tutuksuz yargılama, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gibi birkaç asırlık beşeriyet kazanımlarının keşfedildiği ilan edilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Raporda "Türkiye'nin üniter yapısını gevşetecek, ulus devlet anlayışını tartışmaya açacak" ifadelere yer verildiğini öne süren Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"Türkler, Kürtler, Araplar ve diğer kardeş halklar denilerek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını tek bir millet olarak değil, etnik toplulukların toplamı gibi tanımlama gafletine düşülmüştür. Hatırlatırım, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir. Bunu söyleyen ben değil, Mustafa Kemal Atatürk'tür. Türkiye Büyük Millet Meclisi kardeş halklar konfederasyonu kurmak için değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve Türk milletini yaşatmak için vardır. Komisyoncu rapor diyor ki 'Kürdün onuru, Türkün gururu korunmalı.' Bu Numan Kurtulmuş'un sıklıkla tekrarladığı bir ifadedir. Bu devlet vatandaşının onurunu ve gururunu etnik kökenine göre mi koruyacaktır? Devletin görevi her vatandaşın onurunu ve gururunu korumaktır. Etnik kategorilere göre onur ve gurur dağıtan bir anlayış, üniter devleti değil, kimlikler federasyonunu doğurur."

Dervişoğlu, "Bu rapor Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını tek bir millet olarak değil kardeş halklar, topluluklar, kimlikler toplamı olarak tanımlayan şifreli bir dil kullanıyor. Eğer bu dili kabul ederseniz hiçbir şüpheye yer yoktur ki yarın Anayasanın vatandaşlık tanımı tartışılır, öbür gün yerel özerklik konuşulur sonra da federasyon masaya gelir." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, "103 yıllık Cumhuriyeti ve milli üniter yapıyı, bir terör örgütü elebaşının emellerine teslim etmeyeceklerini", bu sürecin sonuna kadar karşısında olacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyeti, İnsan Hakları, Demokrasi, İYİ Parti, Politika, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Politika Dervişoğlu'ndan Rapor Eleştirisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan’da üç katlı binada tüp patladı: 16 ölü, 14 yaralı Pakistan'da üç katlı binada tüp patladı: 16 ölü, 14 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan terörsüz Türkiye mesajı: Kısa sürede kayda değer başarı alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı: Kısa sürede kayda değer başarı alındı
Canlı yayına alkollü çıkan muhabir ortalığı birbirine kattı Canlı yayına alkollü çıkan muhabir ortalığı birbirine kattı
Bakan Fidan direkt Trump’ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız Bakan Fidan direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
Uzmanı uyardı: Riskli gebeliklerde oruç tutmak, düşük ve kayıplara neden olabilir Uzmanı uyardı: Riskli gebeliklerde oruç tutmak, düşük ve kayıplara neden olabilir
Kayserisporlu futbolcular, operasyonda yaralanan özel harekat polisini ziyaret etti Kayserisporlu futbolcular, operasyonda yaralanan özel harekat polisini ziyaret etti

16:15
44 milyon euroya mal edilen altyapı olay oldu
44 milyon euroya mal edilen altyapı olay oldu
16:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Milas’taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milas'taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz
16:11
Gazze’de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti
Gazze'de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti
16:01
Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, siyasete atılıyor
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, siyasete atılıyor
15:49
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
15:13
Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı
Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 17:49:10. #7.11#
SON DAKİKA: Dervişoğlu'ndan Rapor Eleştirisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.