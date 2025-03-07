Dervişoğlu'ndan Terörsüz Türkiye Vurgusu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Bursa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

Dervişoğlu, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftarda yaptığı konuşmada, "terörsüz Türkiye" için bir süreç başlatıldığını, bunun inşası için el birliği yapmak gerektiğine vurgu yapıldığını söyledi.

Müsavat Dervişoğlu, Türkiye'nin terör belasıyla uğraşmasını isteyen hiç kimse olmadığını ifade etti.

Türk'ün birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu belirten Dervişoğlu, "Allah'ın huzurunda size söz veriyorum, önümüze gelen tehdit, oluşturulmak istenen baskı, ne olursa olsun siz ne düşünüyorsanız, sizin iradeniz neyse ben onun gereğini yerine getirmek için son nefesime kadar mücadele etmenin sözünü veriyorum. Allah şahittir, bir kere bile başınızı öne eğdirmedim." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Dervişoğlu, programa katılan gaziler tarafından kendisine takdim edilen kalpağı giydi. Dervişoğlu'na Bursaspor forması da hediye edildi.