Dervişoğlu: Türkiye, etnisiteleri birleştiren tek devlet - Son Dakika
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Dervişoğlu: Türkiye, etnisiteleri birleştiren tek devlet

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İYİ Parti lideri Dervişoğlu, Orta Doğu'daki savaşın Türkiye'nin savaşı olmadığını belirterek, Cumhuriyet'e bağlı kalınması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, bir milletvekiline yönelik saldırının takipçisi olacağını ve kardeşlik vurgusu yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, " Türkiye, bu coğrafyada onlarca farklı etnisiteyi bir kimlik etrafında, demokrasi hedefiyle, Cumhuriyet rejiminde birleştirmiş tek devlettir." dedi.

Dervişoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'a ilişkin eleştirilerinin temelinde "şüphe" bulunduğunu savundu.

Geçen hafta İsrail'in Suriye'ye yaptığı saldırıya değinen Dervişoğlu, "Orta Doğu'daki savaş bizim savaşımız değildir. Ne ABD ve İsrail için İran'a karşı cephe almamalıyız ne de İran için refah ve güvenliğimizi riske atmamalıyız. 'Açılım' derken savaş riskiyle yüz yüze mi geldik? Bir beladan başka bir belaya doğru sürükleniyoruz. Türkiye bu krizden, şark kurnazlığıyla içeride iktidar devşiren kadrolarla değil, Cumhuriyet'e ve Türk milli devletine bağlı kalarak çıkabilir." diye konuştu.

Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu'nun, Kurtuluş Parkı'ndaki er şehit aileleri ve er gazilerini ziyareti sırasında yaşanan arbedede rahatsızlanmasına ilişkin ise şunları söyledi:

"Pazartesi günü emniyet teşkilatına sızmış bir kendini bilmezin saldırısına uğradı. Anayasal dokunulmazlığı olan bir milletvekilini tekmeleyecek kadar aklını kaçırmış biri, kahraman polislerimize ve onların teşkilatına elbette gölge düşüremez ama konu, kuru bir 'geçmiş olsun' ile geçiştirilemeyecek kadar önemlidir. TBMM Başkanı'nı ve İçişleri Bakanı'nı sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyorum. Bu edepsizliğin de sonuna kadar takipçisi olacağımı kamuoyuna duyuruyorum."

Barışa ve kardeşliğe karşı olmadıklarını vurgulayan Dervişoğlu, aksine kardeşliği ayakta tutmaya çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye, bu coğrafyada onlarca farklı etnisiteyi bir kimlik etrafında, demokrasi hedefiyle, Cumhuriyet rejiminde birleştirmiş tek devlettir. Vatandaşlarına insani bir yaşam seviyesi standardı sunabilmeye muvaffak olmuş tek devlettir. Dağıtılmış ve başka devletlerce parsellenmiş nice coğrafyanın evlatlarını Anadolu'da buluşturmuş ve başka bir nizam kurmuştur. O nizamın özü, kimsenin kimseden üstün olmamasıdır. Kanun karşısında herkesin eşit olmasıdır. Fırsatı olmayana fırsat, imkanı olmayana imkan sağlanmasıdır. İşte bu yüzden bizim ittifak hedefimiz Türk milletinin bütünüyledir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Dervişoğlu: Türkiye, etnisiteleri birleştiren tek devlet - Son Dakika

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