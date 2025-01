Derya Yanık, \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katıldı

Politika

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yanık, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinden sonra başkent Şam'da Emevi Camisi duvarındaki Hafız Esed'in adının halk tarafından söküldüğü ana ilişkin "İsmi silinirken" başlıklı fotoğrafı seçen Yanık, "Bu fotoğraf, Suriye'nin özgürleşmesi ve sonrasındaki süreci en iyi ifade eden fotoğraf. Caminin duvarındaki Hafız Esed'ın isminin silinmesi, Suriye halkının, 61 yıllık Baas iktidarı ve sonrasındaki vesayetini tümüyle silmeye dönük iradesinin sembolü." diye konuştu.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde tercihlerini Alper Tüydeş'in "Saklı" ile Şebnem Coşkun'un "Parçalı buzlu" fotoğraflarından yana kullanan Yanık, "Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Kılavuzlar" ve Hakan Akgün'ün " Çanakkale'de zaman kırılması" karelerine oy verdi.

Yanık, "Günlük Hayat" kategorisinde Hakan Nural'ın "Suda yürüyenler" ve Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler" fotoğraflarını tercih ederken; "Spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Tribünde protesto" fotoğrafını seçti.

Yanık, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansını, 13 yıldır gerçekleştirdiği "Yılın Kareleri" oylamasından dolayı tebrik etti.

Fotoğrafın, gerçek bir sanat olduğuna inandığını ifade eden Yanık, "Anadolu Ajansının her yıl yaptığı bu seçkiyi, tarihe bir hafıza notu bırakılması açısından çok önemsiyorum. Her yıl farklı kategorilerde, bu yıl Özgür Suriye kategorisinde olduğu gibi o yılın öne çıkan başlığıyla birlikte bir anlamda fotoğraflarla geriye bir almanak bırakıyor. Anadolu Ajansı muhabiri ve foto muhabiri arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her biri birbirinden kıymetli ve önemli mesajlar içeren fotoğraflar var. Seçim yapmak gerçekten çok zor. Bütün arkadaşlarımın eline, emeğine sağlık." değerlendirmesinde bulundu.

Yanık, 2024 yılının haberciler açısından kötü bir yıl olduğunu; Gazze'de, İsrail'in saldırılarında onlarca gazetecinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Fotoğraf muhabiri ve muhabir arkadaşlarımız, bu fotoğrafları çekerken hayatlarını ortaya koyuyor. Bu yüzden onları ayrıca tebrik ve teşekkür ediyorum." dedi.