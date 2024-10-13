Destici: 100 bin TL kredi kartı limitin olup 750 TL vermezsen sonun Suriye ve Filistin gibi olur

Politika

Yeni vergi düzenlemesi Türkiye'nin gündeminde önemli bir yer edindi. Gayrimenkul, araç satışları, kol saatleri ve dronlar gibi pek çok ürüne ek ödemeler getirilmesi öngörülüyor. Teklif kapsamında, limiti 100 bin TL ve üzerindeki kredi kartı sahipleri, her bir kart için yıllık 750 lira katılma payı ödeyecek.

46 MİLYAR TL GELİR HEDEFLENİYOR

Bu katılma paylarının, Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na aktarılacağı belirtilirken, toplamda 46 milyar 466 milyon 329 bin 428 TL'lik bir gelir hedeflendiği ifade ediliyor.

"SEN 750 LİRA VERMİŞSİN ÇOK MU?"

Düzenlemeyle ilgili en dikkat çeken çıkışlardan biri ise Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici "100 bin liranın üzerinde kredi kartı kullanan, devlete 750 lirayla savunma sanayiine destek verecek. Ver kardeşim! Vermezsen sonun Suriye, Irak, Filistin gibi olur. Mehmetçik canını, polis kanını, güvenlik koruyucusu ailesini veriyor; sen 750 lira vermişsin, çok mu!

"BUNLARI MİLLİYETÇİLERİ DEĞİL DEM'LİLERİ SAVUNURLAR"

Onların derdi, bunların takımı, savunduğu siyasetçilerden biz ne duyuyoruz? Bunlar milliyetçileri değil, DEM'lileri savunurlar. Bunlar Türkiye ile Yunanistan karşı karşıya geldiğinde Yunanistan'ı, Batı'yı, Ermenistan'ı savunurlar. Bunların hiçbir zaman Türkiye'yi, Türkiye Cumhuriyeti'ni savunduğunu görmedim. Atatürkçülük adı altında, Atatürk ve laiklik kelimelerinin arkasına sığınarak devlet, vatan, din düşmanlığı yapıyorlar. Benim tavsiyem şu; onun vermediği 750 lirayı da biz veririz, bu millet verir. Bu milletin ve devletin onun gibi düşünenlerin parasına da ihtiyacı yoktur. Gitsin o 750 liraya bir büyük rakı alsın, 'demlenmeye' devam etsin."