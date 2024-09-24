Destici, Ahilik Haftası'nı Kutladı - Son Dakika
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Politika

Destici, Ahilik Haftası'nı Kutladı

Destici, Ahilik Haftası\'nı Kutladı

BBP Genel Başkanı Destici, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret ederek Ahilik Haftası'nı kutladı.

24.09.2024 16:17
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti.

Destici, BBP Genel Merkezi'ndeki ziyarette yaptığı konuşmada, Baran ve beraberindeki heyete, ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, Ahilik Haftası'nı kutladı.

Ahiliğin Anadolu topraklarındaki en önemli kültürlerden biri olduğunu belirten Destici, " Türkiye'nin bugün Ahilik ruhuna en çok ihtiyaç duyduğu dönemlerden birinin içinden geçiyoruz. Hala esnafımızın büyük çoğunluğu bu ruha sahip çıkıyor." dedi.

Destici, Türkiye'nin Kovid-19 salgınından beri içinden geçtiği ekonomik krizin en ağır maliyetini yaşayanlardan birisinin de esnaf ve sanayiciler olduğunu, buna rağmen devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü ve milletin kardeşliği noktasında da ellerinden gelen fedakarlığı gösterdiklerini belirtti.

"Coğrafyanın tedarik merkezi olabiliriz"

Gürsel Baran da Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyaya dikkati çekerek, "Biz, bulunduğumuz maliyetli coğrafyada çok güçlü olmak zorundayız. ATO olarak üyelerimizin önünü açmak, onlara destek vermek, şehirlerimizin ekonomisini daha yukarılara taşıma anlamında arkadaşlarımızla beraber bir gayretin içindeyiz." diye konuştu.

Enflasyonun düşmeye başlamasıyla yakın zamanda farklı yerlerde olunacağını dile getiren Baran, "Pandemiden sonra, bütün dünya gördü ki biz bulunduğumuz coğrafyanın tedarik merkezi çok rahat olabiliriz, çok büyük avantajlarımız var. İnşallah bunlarla ilgili sorunlarımızı aşıp, yol alacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ankara Ticaret Odası, Mustafa Destici, Ahilik Haftası, Gürsel Baran, Politika, Ekonomi, Türkiye, Kültür, Son Dakika

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