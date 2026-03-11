Destici'den ABD ve İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika
Destici'den ABD ve İsrail'e Sert Tepki

11.03.2026 21:24
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin olarak, "Yaşları 5 ile 12 arasında olan 170 kız çocuğunu attıkları bombalarla parça parça ederek öldürdüler.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin olarak, "Yaşları 5 ile 12 arasında olan 170 kız çocuğunu attıkları bombalarla parça parça ederek öldürdüler. Bu, insanlığın neresinde? Bu, hangi ahlaka sığar? Hangi din, inanç, mezhep, öğreti buna müsaade eder? Bu iki haydut hiçbir inancın mensubu olamaz." dedi.

Destici, Malatya'da gaziler ve şehit yakınları için Nikah Sarayı'nda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, birey, aile, millet ve devlet olarak güçlü olunması gerektiğini söyledi.

Destici, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin şöyle konuştu:

"İran'da halk ayaklanması olmuş, protestolar olmuş. Bunların hepsi bahane. Peki niyet ne? Niyet Çin'e karşı bölgenin hakimiyetini kaybetmemek ve İran'ın petrolü var, doğal gazı var, onlara el koymak. Hürmüz Boğazı'ndan çıkan petrole ve doğal gaza el koymak ve daha da önemlisi İsrail'in güvenliğini sağlamak. Ona karşı gelebilecek hiçbir güç bırakmamak. Tamamen niyet budur. Uluslararası hiçbir meşruiyet olmadan bu saldırıları gerçekleştirdiler. Biz bunları kınıyoruz, lanetliyoruz. Yaşları 5 ile 12 arasında olan 170 kız çocuğunu attıkları bombalarla parça parça ederek öldürdüler. Bu, insanlığın neresinde? Bu, hangi ahlaka sığar? Hangi din, inanç, mezhep, öğreti buna müsaade eder? Bu iki haydut hiçbir inancın mensubu olamaz. Hiçbir ahlaki değere sahip olamazlar. Hiçbir etik kurala sahip değiller."

İftara, şehit aileleri ve gazilerin yanı sıra Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlar da katıldı.

Kaynak: AA

22:39
İsrail'den Beyrut'a yeni hava saldırısı! Büyük patlama anbean kamerada
