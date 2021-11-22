Üye Girişi
Destici'den Akşener'e taşıma miting eleştirisi - Son Dakika

Destici'den Akşener'e taşıma miting eleştirisi

22.11.2021 19:48

Destici'den Akşener'e taşıma miting eleştirisi BBP Genel Başkanı Destici: "Devletin verdiği para ile taşıma miting yapıyorlar" "Programlara adam taşıyacak bütçemiz yok" Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici partiye üye katılım töreni için Denizli'ye geldi.

Destici'den Akşener'e taşıma miting eleştirisi

BBP Genel Başkanı Destici:

"Devletin verdiği para ile taşıma miting yapıyorlar"

"Programlara adam taşıyacak bütçemiz yok"

DENİZLİ - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici partiye üye katılım töreni için Denizli'ye geldi. Destici, katıldığı törende 20 Ekim'de Denizli'de miting yapan Akşener'e "taşıma miting" konusunda tepki gösterdi.

Kayalar düğün salonunda yapılan üye katılım törenine yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Kapalı alanda yapılan etkinlikte açık hava mitingini aratmayan görüntüler yaşandı. Kahvaltı ile başlayan etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, MHP Merkezefendi İlçe Başkanı Mehmet Altıntaş ile bazı siyasi parti temsilcileri ile STK başkan ve yöneticileri, Büyük Birlik Partisi İl, ilçe ve Alperen Ocakları yönetimi, Büyük Birlik Partisine gönül veren vatandaşlar ve davetliler katıldı. Programa İstiklal Marşı ve Saygı duruşu ile başlandı. Daha sonra Kuranı Kerim okundu.

"Programlara adam taşıyacak bütçemiz yok"

Törende çeşitli konulara dair önemli açıklamalarda bulunan Başkan Destici bir gün önce Denizli'de başta Ege bölgesi olmak üzere diğer illerden otobüslerle vatandaşların getirilerek miting yapılmasına tepki gösterdi. Başkan Destici, "Bizim dışarıdan bu tür programlara adam taşıyacak bütçemiz yok. Çünkü biz devletten her yıl trilyonlar almıyoruz. Dün burada bir miting oldu. Baktık 4-5 bin kişi var. Ama 100-150 otobüs var dışarından gelmiş. Yani nerdeyse tamamı dışarıdan gelmiş. Nasıl oluyor bu işler. Bu işler işte devletin verdiği para ile oluyor. ya da HDP-CHP-İP ittifakı ile kazanılan belediyelerin desteği ile oluyor. Ama elhamdülillah biz kendi arkadaşlarımızın ailelerinin rızıklarından artırarak vermiş oldukları paralarla yapıyoruz. Katkı sağlayan tüm arkadaşlarıma da buradan şükranlarımı sunuyorum. Yılbaşından bu yana 45 vilayet gezdim. O günden bu güne kadar partimizin üyesi sayısı üç katına çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

(AÖ-MB-ÖK-Y)

Destici'den Akşener'e taşıma miting eleştirisi
Destici'den Akşener'e taşıma miting eleştirisi
Destici'den Akşener'e taşıma miting eleştirisi
Destici'den Akşener'e taşıma miting eleştirisi

Büyük Birlik Partisi, Denizli, Miting, Ekim, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Destici'den Akşener'e taşıma miting eleştirisi - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Dolar zirveyi gördü! Tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı 19:34 Son Dakika: Dolar zirveyi gördü! Tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi 17:45 Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi Adıyaman'da sır ölüm! Zabıta memuru, yaşadığı apartmanın girişinde ölü bulundu 17:18 Adıyaman'da sır ölüm! Zabıta memuru, yaşadığı apartmanın girişinde ölü bulundu
Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım 16:13 Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru 16:06 Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor 14:48 Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor
Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı 14:11 Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı AK Parti 13:37 AK Parti "insan taşındığını" iddia etmişti! Akşener'in Denizli mitingine dair İYİ Parti'den sert yanıt!

Son Dakika Haberleri
19:43 Son Dakika: Talihsizliğin böylesi! Uğurcan'ın yokluğunda formayı alan Erce, maça az bir süre kala sakatlandı
19:40 Son Dakika: Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Çalışanlarımızı fiyat artışlarına karşı koruma politikamızı asgari ücrette de sürdüreceğiz
19:34 Son Dakika: Dolar zirveyi gördü! Tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı
19:33 Son Dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mutlu etti
19:31 Mansur Yavaş ulaşımda alınan yeni kararı açıkladı: Kadınlar istediği yerde inebilecek
18:59 Son Dakika! Erdoğan'dan döviz artışı açıklaması: Kurdaki rekabet gücü istihdamda artışa yol açar
18:58 Trafik polisi katıldığı düğünde mendili eline alıp halay başı oldu! İşte ilgi çeken o görüntüler
18:56 Son Dakika: Gaziantep'le karşı karşıya gelecek namağlup lider Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu
18:54 Son dakika! Meteoroloji yarın İstanbul için sarı kod uyarısı verdi
18:22 Fenerbahçe derbisinden sonra "Yarın TFF'ye gideceğim" diyen Burak Elmas'a randevu verilmedi
Son Dakika: Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Çalışanlarımızı fiyat artışlarına karşı koruma politikamızı asgari ücrette de sürdüreceğiz Son Dakika: Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Çalışanlarımızı fiyat artışlarına karşı koruma politikamızı asgari ücrette de sürdüreceğiz         
19:41
Son Dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mutlu etti Son Dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mutlu etti         
19:34
İntihar dediği olay cinayet çıkmıştı! Kocasını öldüren kadın, o geceyi anlattı İntihar dediği olay cinayet çıkmıştı! Kocasını öldüren kadın, o geceyi anlattı         
17:26
Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak         
17:06
Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar         
16:11
Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı         
15:01
İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!" İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!"         
14:47
İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi         
13:38
Yüksek gerilim trafosuna girdi! Hatasının bedelini canıyla ödedi! Yüksek gerilim trafosuna girdi! Hatasının bedelini canıyla ödedi!         
13:20
Polis memurunu şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım Polis memurunu şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım         
12:08
"Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi "Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi         
10:43
Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak         
10:21
Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı         
10:16
Son Dakika: Durumu kritikleşen Kadir İnanır ameliyata alındı! İşte hastaneden ilk açıklama geldi Son Dakika: Durumu kritikleşen Kadir İnanır ameliyata alındı! İşte hastaneden ilk açıklama geldi         
09:30
İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
09:07
Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak         
08:45
Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı! Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı!         
08:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2021 19:54:14. #1.11#
SON DAKİKA: Destici'den Akşener'e taşıma miting eleştirisi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement