Destici'den Güvenlik ve Ceza Reformu Çağrısı

Politika

İstanbul Fatih'de yaşanan olaylar ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Son olarak, İstanbul Fatih'te yaşanan insanlık dışı cinayetlerin, benzer suç olaylarındaki ciddi artış konusunda, adalet ve güvenlik sistemimizde yeni tedbirler almamız zaruretini ortaya koyduğunu düşünüyorum. Öncelikle, ruhsatsız silah kullanımı, uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik denetimler artmalı, sokak çeteleri ve mafya tipi oluşumlarla daha sert ve kararlı bir şekilde mücadele edilmelidir" İfadesini kullandı.

"Devletine, yasalara ve yaşadığı topluma saygılı vatandaşlarımız, trafikte, sokakta, sosyal alanlarda, bir güvenlik endişesi yaşamamalı, devlet vatandaşlarının güvenliğini sağlamalıdır" diyen Destici, "Geçmişi yıllara yayılan süreçte, çok sayıda vaka sonrasında ve yine sayısız kez, ceza ve infaz sistemimizde değişiklik yapmak zorunda olduğumuz gerçeğini dile getirdik" dedi.

'CEZA SİSTEMİMİZE MUHAKKAK TAHLİYESİZ MÜEBBET HAPİS DAHİL OLMALI'

Destici, "Yine çok sayıda örnekte, faillerin, birini bile işledikleri takdirde toplumdan tecrit edilmelerini gerektiren onlarca suç işlemiş olduklarını gördük. Tekrar ediyorum; Kadınlara ve çocuklara yönelik suçlarda, terör, uyuşturucu ve ruhsatsız silahlanma ile ilgili konularda cezalar artırılmalıdır. Güvenlik güçlerimizin suça müdahale etmeleriyle ilgili mevzuat revize edilmelidir. Hukuk sistemimizde, özellikle katalog suçlar olarak adlandırılan alanlarla ilgili infaz sistemi değiştirilmeli, ceza sistemimize muhakkak tahliyesiz müebbet hapis dahil olmalıdır. Kadınları ve çocukları hedef alan cinayetler, toplumda infiale neden olan vahşice işlenmiş cinayetler ve terör örgütlerinin işlediği cinayetlerle ilgili, muhakkak, idam cezası geri getirilmelidir" ifadelerini kullandı.

'MİLLETE KARŞI GÖREVDİR'

Destici, açıklamasının devamında şunları ifade etti:

"Devlet çaresiz olmaz, olamaz. Milletimizin güvenliğini sağlamak, devletin öncelikli, belki de ilk görevidir. Bu gerçekten hareketle, Türkiye Büyük Millet Meclisi, konuyu gündemine alıp, bu problemleri çözüme kavuşturmalıdır. Bu, milletin temsilcilerinin, milletimize karşı görevidir."

'BOŞNAK KARDEŞLERİMİZE GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMLE BAŞSAĞLIĞI VE SABIR DİLİYORUM'

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici son olarak, "Kardeş ve dost ülke, Bosna-Hersek'in Jablanica kentinde meydana gelen yoğun yağışların ve neticesinde toprak kaymasının sebep olduğu can kayıplarından büyük üzüntü duyduk. Şahsım ve Büyük Birlik Camiası olarak, hayatını kaybedenlere Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine, Bosna-Hersek halkına, Boşnak kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimle başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.