Destici'den UCM Açıklaması

Politika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Statünün 89. maddesi uyarınca Netanyahu ve Gallant'ın, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) taraf herhangi bir ülkeye seyahati durumunda, o ülkenin yetkili makamlarının kendilerini tutuklayıp Lahey'deki mahkemeye teslim etmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

BBP'den yapılan açıklamaya göre, Destici, Uluslararası Ceza Mahkemesinin, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emrine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Destici, "Statünün 89'uncu maddesi uyarınca Netanyahu ve Gallant'ın, UCM'ye taraf herhangi bir ülkeye seyahati durumunda, o ülkenin yetkili makamlarının kendilerini tutuklayıp Lahey'deki mahkemeye teslim etmesi gerekiyor. Yanılgıya düşmeyelim, Gazze'de yaşananlar bir savaş değil. Çoğunluğu çocuk ve kadın, 50 binin üzerinde sivilin katledildiği bir yıl aşkın süreçte, okullar hastaneler, konutlar, mülteci kampları bombalandı." ifadelerini kullandı.

Uluslararası hukukun nihayet bir adım attığını belirten Destici, bölgedeki Arap ülkelerinin, İsrail'e müdahale etmek bir yana yaşanan faciaya seslerini yükseltmediğine dikkati çekti.

Gazze'de yaşananların insanlık suçu olduğunu vurgulayan Destici, "Çocukların kanında boğulan insanlık olmamalı, insanlık artık çocukların katillerini boğmalı." değerlendirmesinde bulundu.