Destici, Güreş Federasyonu Başkanı Akgül ile Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Destici, Güreş Federasyonu Başkanı Akgül ile Görüştü

Destici, Güreş Federasyonu Başkanı Akgül ile Görüştü

Mustafa Destici, Taha Akgül'e güreşin ulusal başarıda önemli olduğunu vurguladı ve destek sözü verdi.

16.01.2025 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ve beraberindeki heyetle görüştü.

Destici, parti genel merkezindeki makamında gerçekleşen görüşmede, Taha Akgül ve Rıza Kayaalp'in ata sporu olan güreşte milli gurur olduğunu ifade etti.

Milli sporcuların sadece Türkiye'de değil, dünyada da en başarılı şampiyonlar olduğunu, güreş tarihine adlarının altın harflerle yazıldığını belirten Destici, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığına seçilen Taha Akgül'ü tebrik etti.

Akgül de Destici'nin kendisini her zaman desteklediğini ifade ederek, Türk güreşinin son yıllarda çok iyi noktalara geldiğini söyledi.

Yeni yüzlerin, yeni şampiyonların çıkarılacağını, Anadolu'da bu potansiyelin olduğunu belirten Akgül, bu potansiyeli yeniden canlandıracaklarını kaydetti.

"Filistin devletinin varlığının garanti altına alınması lazım"

Destici, görüşmenin ardından bir gazetecinin " Gazze'de ateşkesin sağlanmasına" ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine, bu duruma temkinli yaklaşmak gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

" İsrail'e, siyonistlere güvenilmez, onların arkasındaki emperyalistlere güvenilmez. Onun için temkinli, tedbirli yaklaşmamız lazım, anlaşmadan birkaç ay sonra İsrail'in tekrar Gazze'yi vurmamasının bir garantisi yok, onun garantiye alınması lazım. Filistin'deki tüm masumların haklarının garanti altına alınması lazım. Filistin devletinin varlığının garanti altına alınması lazım. Başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması, bunların sağlanması lazım. Filistin bir insanlık meselesiydi, barış herkes için güzeldir, savaşın sona ermesi, ateşkesin sağlanması, en azından nefes aldı Gazze. Ama kalıcı hale gelmesi için tedbirlerin alınması lazım."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Mustafa Destici, Rıza Kayaalp, Taha Akgül, Filistin, Politika, Güvenlik, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Politika Destici, Güreş Federasyonu Başkanı Akgül ile Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:17 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı
01:44 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın eşi gözyaşlarını tutamadı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın eşi gözyaşlarını tutamadı
00:11 Netanyahu’yu bekleyen büyük tehlike Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir Netanyahu'yu bekleyen büyük tehlike! Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir
23:34 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi
21:16 ABD’den ateşkes itirafı: HAMAS’ı masaya Erdoğan getirdi ABD'den ateşkes itirafı: HAMAS'ı masaya Erdoğan getirdi
09:51 Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü
09:49 Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia ’’Beni evimden aldırdılar’’ Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia! ''Beni evimden aldırdılar''
09:39 Gazze’de 15 ay sonra ateşkes Anlaşma 3 aşamalı olacak Gazze'de 15 ay sonra ateşkes! Anlaşma 3 aşamalı olacak
09:39 Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti
09:30 Gram altın güne rekorla başladı Gram altın güne rekorla başladı
09:24 Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakibi 5. Lig ekibine elendi Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi 5. Lig ekibine elendi
09:22 Motorine zam geldi İşte yeni fiyatlar Motorine zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 06:30:52. #1.11#
SON DAKİKA: Destici, Güreş Federasyonu Başkanı Akgül ile Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.