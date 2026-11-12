Destici, İsrail\'in soykırım yaptığını belirtip sessiz kalınmamasını istedi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "İsrail yönetimi bir soykırım yaptı. Buna karşı kimsenin sessiz kalmaması gerekiyor" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 3.Uluslararası İç Güvenlik Ekipmanları Fuarı'nın (İGEF 2026) açılış törenine katıldı. Açılış töreninin ardından fuar alanındaki stantları ziyaret eden Destici, sergilenen yerli ve milli güvenlik ekipmanlarını inceledi. Savunma sanayiinde elde edilen başarılara ve Türkiye'nin iç güvenlik alanında kendi kendine yeterli hale gelmesine dikkat çeken Destici, "Ülkemiz son yıllarda savunma sanayiinde büyük başarılar elde etti. İç güvenlik ekipmanlarını savunma sanayimizin önemli bir parçası olarak addediyoruz. Çünkü sizin iç huzurunuz yoksa, iç güvenliğiniz tesis edilmemişse, insanınızı koruyamıyorsanız, sizin zaten dışarıya karşı bir mukavemet göstermeniz mümkün değil. Türkiye uzun yıllar terörle mücadele etti. Bizim bir İHA'mız, SİHA'mız yoktu. O kadar basit aletler yoktu ki bunların hepsini dışarıdan ithal ediyorduk ve istediğimiz zaman alamıyorduk ve iyisini bize vermiyorlardı. Başta terör örgütleri olmak üzere hem iç güvenlikte hem dış güvenlikte kendimize yetecek donanıma sahip olduk. Onun için gururluyuz, mutluyuz" dedi.

"27 yıl öncesine geri döndüğümüzde enkazı daha hızlı kaldırıp, insanlarımızı kurtarma adına maalesef yeterli ekipmanlara sahip değildik"

Destici, 12 Kasım 1999 yılında meydana gelen Düzce depreminde arama kurtarma çalışmalarında yaşanan ekipman yetersizliğini hatırlatarak, "Bugün Düzce depreminin 27'nci yıl dönümü. 27 yıl öncesine geri döndüğümüzde enkazı daha hızlı kaldırıp, insanlarımızı kurtarma adına maalesef yeterli ekipmanlara sahip değildik. Ama bugün Elhamdülillah sahibiz. Düzce depreminde, Marmara depreminde ve en son Maraş, Malatya, Hatay, Adıyaman depremlerinde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun" diye konuştu.

"İsrail yönetimi bir soykırım yaptı"

İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılara tepki gösteren Destici, Filistin'de yaşananlara sessiz kalınmaması gerektiğini vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımız dün İsrail'e çok net yine mesajlar verdi. İsrail'e sadece İsrail olduğu için bu mesaj verilmiyor. İsrail yönetimi bir soykırım yaptı. Buna karşı kimsenin sessiz kalmaması gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın verdiği haklı tepkiye de İsrail yetkililerinin verecek cevapları yok. İsrailli yetkililer hakaret etmeye kalkıyorlar, kötü söz söylemeye kalkıyorlar. Ama bunların hiçbir kıymeti yok. O kötü sözlerini de, hakaretlerini de biz misliyle kendilerine iade ediyoruz. Soykırım yapan, kadınları, çocukları öldüren bir hükümete asla sessiz kalmayacağız" dedi.