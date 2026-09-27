Destici, Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci operasyon dalgasını değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Destici, Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci operasyon dalgasını değerlendirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Destici, Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci operasyon dalgasını değerlendirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BBP lideri Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter kazasına ilişkin soruşturmada bütün şüphelerin aydınlatılmasını istedi. İkinci operasyon dalgasının arama kurtarma ve soruşturmanın farklı yönlerine ilişkin olduğunu belirten Destici, sürecin titizlikle yürütülmesini istedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmayla alakalı, "İnşallah bu hadisede bütün şüphelerin üzerine gidilecek ve bütün şüpheler aydınlatılacak, hakikat, gerçek inşallah ortaya çıkarılacak." dedi.

Destici, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 2009'daki helikopter kazasında hayatını kaybeden BBP Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki kişileri andı.

Kazanın üzerinden 17 yıldan fazla zaman geçtiğini hatırlatan Destici, parti olarak olayın hem hukuki hem de siyasi açıdan takipçisi olduklarını söyledi.

Destici, soruşturma dosyasının farklı dönemlerde farklı mercilerce ele alındığını, bazı dönemlerde ise takipsizlik kararlarının verildiğini belirterek, sürecin Ankara'da yürütülmesi yönündeki taleplerinin ardından dosyanın Ankara'ya gönderildiğini anlattı.

Soruşturmanın, özellikle helikopterin düşürülmüş olabileceği, arama kurtarma çalışmalarının gerektiği şekilde yürütülmediği ve olayla ilgili bazı incelemelerde farklı raporlar hazırlandığı yönündeki şüpheler dahil bütün yönleriyle ele alınması gerektiğini vurgulayan Destici, sürecin titizlikle yürütülmesini istedi.

İkinci operasyon dalgasının arama kurtarma faaliyetleri ve soruşturmanın farklı yönlerine ilişkin olduğunu ifade eden Destici, "Yani geniş kapsamlı bir operasyon oldu ikinci dalga. İnşallah bu hadisede bütün şüphelerin üzerine gidilecek ve bütün şüpheler aydınlatılacak, hakikat, gerçek inşallah ortaya çıkarılacak. Bizim de beklentimiz bu." diye konuştu.

Fon soruşturmasına da değinen Destici, "Şimdi dolayısıyla burada çok anormal işler var ama burada devletin ilgili kurumlarının da Adalet Bakanlığının da başta olmak üzere cesaretle bu meselelerin üstüne gidiliyor. Ucu nereye dokunursa dokunsun, kime dokunursa dokunsun, nereye kadar giderse gitsin, dokunacağının da emarelerini görmeye başladık. Hükümete, iktidara yakın olmak, milletvekili olmak, efendim büyük sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri olmak, siyasetçi olmak, birilerine yakın olmak hiçbirine koruma sağlamamalı çünkü burada milletin hakkı var. Şuna da inanıyorum. İnşallah bunların hepsi ortaya çıkarılacak. Mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızın da özellikle küçük yatırımcıların inşallah mağduriyetleri giderilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Terörsüz Türkiye süreci

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin partisinin tutumunun net olduğunu belirten Destici, terörün müzakereyle değil mücadeleyle sona erdirilmesi gerektiğini savundu.

PKK ve DEM Parti'ye ilişkin eleştirilerde bulunan Destici, Kürt vatandaşlarla herhangi bir sorunlarının bulunmadığını, karşı durdukları unsurun terör örgütü olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz, terörün müzakereyle değil mücadeleyle bitirileceğine inanıyoruz ve nitekim Türkiye'de terör mücadeleyle bitirilmiştir zaten. Şu anda Türkiye'de terör yoktur. Şırnak'ta da yoktur, Van'da da yoktur, Ağrı'da da yoktur. Efendim Bestler Deresi'nde de yoktur, Cehennem Deresi'nde de yoktur, Gabar'da da yoktur. Hiçbir yerde yoktur elhamdülillah." diye konuştu.

Sürecin pazarlık ve şartlar üzerinden yürütülmesine karşı olduklarını belirten Destici, silah bırakma ve örgütün kendisini feshetmesi halinde bundan memnuniyet duyacaklarını ancak Türkiye'nin milli kimliği, bayrağı ve dili konusunda taviz verilmesini kabul etmeyeceklerini söyledi.

Destici, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun konuşmasına da tepki gösterdi.

Gazze'deki gelişmeler nedeniyle İsrail'i eleştiren ve Filistin meselesinde İslam ülkelerinin daha güçlü işbirliği içinde olması gerektiğini dile getiren Destici, "Katil Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsünden kimi hedef aldı? Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı'nı ve Türkiye'yi hedef aldı çünkü bu noktada samimi olarak İsrail'in karşısında duran Türkiye oldu. Katil Netanyahu'yu, soykırımcı İsrail'i kınıyor ve lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

İslam ülkelerini Filistin konusunda ortak hareket etmeye çağıran Destici, Türkiye'nin de bu konudaki girişimlerini sürdürmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
Büyük Birlik PartisiMuhsin YazıcıoğluHelikopterOperasyonPolitikaGüncelTerörSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sadece kayıpları aramıyor Ünlü sunucu yatırımını bu işe yaptı Sadece kayıpları aramıyor! Ünlü sunucu yatırımını bu işe yaptı
Yeniden Refah’ta istifa depremi Doğan Bekin, “AK Parti“ iddialarına yanıt verdi Yeniden Refah'ta istifa depremi! Doğan Bekin, "AK Parti" iddialarına yanıt verdi
Trump’tan yapay zekaya yeni isim Şi Jinping de fikri beğendi Trump’tan yapay zekaya yeni isim! Şi Jinping de fikri beğendi
Esenler’de bıçakla ekiplere koşan şüpheli, ihtara uymayınca vurularak durduruldu Esenler'de bıçakla ekiplere koşan şüpheli, ihtara uymayınca vurularak durduruldu
“163 milyon lirayı 4 ayda 20 katına çıkardılar“ iddiası Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti’deki görevinden istifa etti "163 milyon lirayı 4 ayda 20 katına çıkardılar" iddiası! Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti'deki görevinden istifa etti
Uygulama noktasından kaçtı, polisle çatıştı, intihar etti Uygulama noktasından kaçtı, polisle çatıştı, intihar etti
Cumhur İttifakı’na kapıyı kapatmadı: Her parti ile bir araya geliriz Cumhur İttifakı'na kapıyı kapatmadı: Her parti ile bir araya geliriz
20:30
Acun Ilıcalı’nın Fenerbahçe’ye olan borcu ortaya çıktı Rakam hiç de az değil
Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe'ye olan borcu ortaya çıktı! Rakam hiç de az değil
20:15
Fon soruşturmasında 53 milyar TL iddiası Şirketin adı ortaya çıktı
Fon soruşturmasında 53 milyar TL iddiası! Şirketin adı ortaya çıktı
19:32
Rıdvan Dilmen’den Süper Lig devi için şampiyonluk kehaneti: Kazanırlarsa yolu yarılarlar
Rıdvan Dilmen'den Süper Lig devi için şampiyonluk kehaneti: Kazanırlarsa yolu yarılarlar
19:10
Gaziantep’te yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 ölü, 13 yaralı
Gaziantep’te yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 ölü, 13 yaralı
18:44
Fon skandalına Mustafa Sandal’ın eşi de karıştı 2 milyar liralık iddiayı menajer yalanlamadı
Fon skandalına Mustafa Sandal'ın eşi de karıştı! 2 milyar liralık iddiayı menajer yalanlamadı
17:49
Hayatı bir gecede altüst olmuş Roberto Carlos servetini nasıl kaybettiğini anlattı
Hayatı bir gecede altüst olmuş! Roberto Carlos servetini nasıl kaybettiğini anlattı
16:42
Betül Sayan Kaya’nın istifası sonrası net çıkış: Erdoğan işe el attı
Betül Sayan Kaya'nın istifası sonrası net çıkış: Erdoğan işe el attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2026 20:37:38. #.0.2#
SON DAKİKA: Destici, Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci operasyon dalgasını değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei