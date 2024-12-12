DEVA'dan Öğrencilere Kira Desteği Teklifi

Politika

DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, maddi sıkıntılar yüzünden ev kiralayamayan ve yurtlara yerleşemeyen öğrencilere karşılıksız kira desteği verilmesi için bir kanun teklifi verdiklerini söyledi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de gençlerin önemli sorunlar yaşadığını belirtti.

Gençlerin geleceklerinden endişe duyduğunu dile getiren Kaya, "Kötü yönetim nedeniyle hayalleri elinden alınan, yarınları ipotek altına alınan gençlerin, sistematik bir şekilde dışlandığı bir düzenin tam ortasındayız. Gençler artık kantinlerde bir çay içemiyor, kitap almaya harçlık bulamıyor." diye konuştu.

Kaya, gençlerin "yarın ne yiyeceğim?" diye düşündüğünü, akşam bir dilim ekmekle çorbaya razı olan üniversitede okuyan on binlerce gencin bulunduğunu ileri sürdü.

Siyasetçilerin görevinin toplumun ana unsuru gençlerin sorunlarına çözüm bulmak olduğunu vurgulayan Kaya, ama ülkeyi yönetenlerin bu sorunları çözmek yerine, onlara hakaret ettiğini iddia etti.

Kaya, gençlerin ülkeden kaçmayı bir çare olarak gördüğünü, gidemeyenlerin de ağır bir depresyon yaşadığını savundu.

Üniversite öğrencilerinin barınma sorunlarını da anlatan Kaya, maddi sıkıntılar yüzünden ev kiralayamayan ve yurtlara yerleşemeyen öğrencilere öğrenim kredisi ve burslarla birlikte karşılıksız kira desteği verilmesi için bir kanun teklifi verdiklerini kaydetti.