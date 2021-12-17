DEVA Lideri Ali Babacan'dan 'keşke'ler: Keşke susmasaydım, keşke konuşsaydım - Son Dakika

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gazeteci Cüneyt Özdemir'in sorularını cevapladı. Babacan konuşmasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle ilgili pişmanlığını dile getirerek, "Bunun Türkiye'yi bir felakete götüreceğini ben biliyordum. Konuşmama kararı almıştım, keşke konuşsaydım" dedi.

Babacan'ın konuşmasından satır başları özetle şöyle:

"ÇOK YAYGIN BİR YOKSULLAŞMA OLACAK"

"Şuan da ülkeyi yönetenlerin kasıtlı olarak aldığı kararlarla attığı adımlarla gerçekleştirdiği bir çöküşü yaşıyoruz. Bu durumun nasıl bir felakete yol açtığını insanlar birkaç ay sonra anlayacak. Çok yaygın bir yoksullaşma olacak. Bu krizde zengin ve fakir arasındaki uçurum daha da artacak. "

"OCAK'TAN İTİBAREN ASGARİ ÜCRET ERİYECEK"

"Asgari ücrette net ele geçen yüzde 50 oldu. Son 20 yılın en yüksek asgari ücret artışı ama asgari ücretin satın alma gücünde çok ciddi düşüş var. 1 Kasım'dan bu yana dolar kurunda artış yüzde 60'ın üzerinde. Dolar kurunun artmasıyla ocakta, şubatta, martta daha yüksek enflasyon olarak yansıyacak. Asgari ücret geçmişe endekslenmiş bir ücret. Gerçek enflasyon yüksek. Ocak ayından itibaren asgari ücret eriyecek çünkü enflasyon yükselecek. Onlar enflasyonla nasıl mücadele edilir bilmiyorlar."

"MERKEZ BANKASINA MÜDAHALE ETMESİNE İZİN VERMEDİK"

"Ben ayrıldıktan sonra milli gelir düştü. O dönemde Merkez Bankası bağımsızdı. Müdahale etmeye çalışıyordu 2011-2012 yıllarında. Merkez Bankasına müdahale etmesine izin vermedik.

Döviz kuru attığında her şeye zam geliyor. Döviz kuru arttığı için hükümet asgari ücreti yüzde 50 arttırmak zorunda kaldı. Şu an ortada büyük bir yangın var. Şu an acilen yangını söndürmenin yolu, Merkez Bankası ve TÜİK'i bağımsız hale getirmektir."

"ERKEN SEÇİM OLMALI"

"Erken seçim hemen olmalı. Orta direk çöküyor şuan. Zengin daha zenginleşiyor, fakir daha da fakirleşiyor. Böyle bir tabloda derhal seçime gitmeli. Ama daha gitmez, Erdoğan 1.5 senem daha var diyor.

Ben 6 yıldır yokum. Kendi sorumluluk alanlarımda yaptığım çalışmalardan benim işim rahat. Ancak yapmadığım söylemediğim keşkelerim var. Mesela 2017 referandumunda 15 Temmuz 2016'da darbe teşebbüsü oldu, OHAL ilan edildi hemen 6 ay sonra anayasa değişikliğine başlandı. Referanduma giderken hazırlık gizli tutuldu. Anayasa değişikliği hazırlandı ve birden gündeme geldi. Çok hızlı bir şekilde meclise sunuldu. Bunun Türkiye'yi bir felakete götüreceğini ben görüyordum. Ama bunu kamuoyuna açıkça konuşmadım. 2015 Ağustos'ta bir karar aldım ben artık konuşmayacağım, artık sessiz bir şekilde eski hayatıma döneceğim dedim ama keşke konuşsaydım."