DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi ile ortak grup kurmayacak - Son Dakika
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DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi ile ortak grup kurmayacak

25.06.2023 12:39

DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'yle TBMM'de ortak grup kurma önerisini reddetti. Davutoğlu tarafından getirilen taslağın incelendiği belirtilen açıklamada, "Önerilen birleşme modeli, parti yönetiminde çift başlılık ve mesaj karmaşasına yol açacağı ve sürdürülebilir olmayacağı gerekçeleriyle uygun bulunmamıştır." ifadeleri yer aldı.

DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'yle TBMM'de kurulacak ortak grupta yer almayacağını açıkladı. DEVA Partisi'nden yapılan açıklamada, "TBMM'de grup kurma ve birleşme konularında DEVA, Gelecek ve Saadet Partileri arasında çeşitli seçenekler üzerinde bir görüşme ve değerlendirme süreci yaşanmıştır. Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Davutoğlu, Sayın Ali Babacan'a bir model önerisi getirmiştir. Önerilen birleşme modeli, parti yönetiminde çift başlılık ve mesaj karmaşasına yol açacağı ve sürdürülebilir olmayacağı gerekçeleriyle uygun bulunmamıştır." denildi.

"DEĞERLENDİRME SÜRECİ YAŞANDI"

Demokrasi ve Atılım Partisi'nden (DEVA) bugün yapılan yazılı açıklamada Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'yle TBMM'de kurulacak ortak grupta yer almayacağını bildirdi. DEVA Partisi'nden yapılan yazılı açıklama şöyle: "DEVA Partisi, kurulduğu ilk günden bu yana diğer siyasi partilerle diyalog ve iş birliği süreçlerini çok önemli görmüş, genel seçimler öncesinde 6 siyasi partiyle beraber yapılan çalışmalar bu iş birliğinin en ileri örneğini sergilemiştir. Bilindiği üzere genel seçimler sonrasında TBMM'de grup kurma ve birleşme konularında DEVA, Gelecek ve Saadet Partileri arasında çeşitli seçenekler üzerinde bir görüşme ve değerlendirme süreci yaşanmıştır.

"YÖNETİMDE ÇİFT BAŞLILIĞA YOL AÇABİLİR"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Davutoğlu, Gelecek Partisi ile DEVA Partisi'nin birleşmesiyle ilgili Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan'a bir model önerisi getirmiştir. Önerilen birleşme modeli, parti yönetiminde çift başlılık ve mesaj karmaşasına yol açacağı ve sürdürülebilir olmayacağı gerekçeleriyle uygun bulunmamıştır. Öte yandan, üç partinin kendi tüzel kişiliklerini korurken belli sayıda milletvekili vererek yeni bir çatı parti kurmak suretiyle ortak grup oluşturma modeliyle ilgili DEVA Partisi içinde kapsamlı değerlendirmeler yapılmıştır.

"BABACAN, DAVUTOĞLU VE KARAMOLLAOĞLU'YLA GÖRÜŞLERİNİ PAYLAŞTI"

Yetkili kurullarımızda yapılan görüşmelerde, Meclis'te grup kurmanın önemli olacağı vurgulanmış, ancak söz konusu modelin vatandaşlarımızca doğal karşılanmayacağı, zihin karmaşasına yol açacağı, yönetişim sorunları çıkaracağı ve partilerin kendi öz kimliklerinin gelişimini engelleyeceği yönündeki görüşler ağırlık kazanmıştır. Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan, bu grup kurma modeliyle ilgili olumsuz görüşleri Sayın Davutoğlu ve Sayın Karamollaoğlu ile paylaşmıştır.

Siyasi partiler arasındaki diyalog ve iş birliğini çok kıymetli gören DEVA Partisi, önümüzdeki dönemde farklı seçenekleri görüşmeye ve değerlendirmeye hazırdır."

Kaynak: ANKA
YORUMLAR (1)
  • Hbo Hbo: Grup bile kuramiyorlar, ulkeyi yoneteceklerdi koalisyon modeliyle vay bee Cevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
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