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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Biz dersimize iyi çalışıyoruz - Son Dakika
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Biz dersimize iyi çalışıyoruz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yerel seçimler öncesinde hazırlıklı olmanın önemini vurgulayarak, belediyecilikle ilgili etik kurallar bildirgesini yayınladıklarını ve Gazze konusunda herkesi sorumluluk almaya davet etti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Biz dersimize iyi çalışıyoruz
11.01.2024 - 18:15,  Güncelleme: 18:16
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Biz dersimize iyi çalışıyoruz. Çünkü biz plan, program, hazırlıklı olmadan bu ülkeyi yönetmeye kalkmanın ülkeye ancak zarar verdiğini söylüyoruz." dedi.

Kentte bir düğün salonunda düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuşan Babacan, burada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Genel Başkan Babacan, yerel seçimlerle ilgili yerel yönetimler, şehircilik ve eylem planını seçim öncesinde hazırladıklarını belirterek "Şu anda yerel seçimlere gidiyoruz. Partilerden hangisinin böyle bir hazırlığı var, sorun bakalım. Deyin ki olur da kazanırsanız ne yapacaksınız? Nasıl bir belediyecilik anlayışınız var? Bizim kadar detaylı böyle karınca yazısı gibi madde madde yazıp ilan eden bir başka parti varsa buyursun söylesin ama yok. Çünkü biz dersimize iyi çalışıyoruz. Çünkü biz plan, program, hazırlıklı olmadan bu ülkeyi yönetmeye kalkmanın ülkeye ancak zarar verdiğini söylüyoruz." diye konuştu.

Belediyecilikle ilgili etik kurallar bildirgelerini yayınladıklarını ifade eden Babacan, partisinin belediye başkan adaylarının bu üç sayfalık bildirgeyi imzaladıktan sonra aday olduklarını aktardı.

Babacan, Gazze konusunda herkesi sorumluluk almaya davet ederek şunları kaydetti:

"Diyaloğun olmadığı yerde barış olmaz. İktidarı, muhalefeti, Türkiye'deki herkesi sorumluluk almaya davet ediyorum. Ortak bir riskli yol haritası üzerinde çalışmaya davet ediyorum. Bu uğurda türlü siyasi bahanelerle birlikte hareket etmekten geri durulmamalıdır. Mesele Filistin ise mesele Gazze ise tekrar ediyorum; Gazzelilerin sesinin siyaset gündeminde kaybolmasına, hamasi söylemler kavgalar arasına gidip gitmesine izin vermeyiz, veremeyiz. Yazık oluyor gerçekten bu insanlara. Biz bu konuda bir ve birlik olmalıyız."

Konuşmaların ardından Babacan, partisinin Kilis belediye başkan adayını tanıttı ve toplu fotoğraf çektirdi.

Babacan ve beraberindekiler daha sonra Cumhuriyet Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.

Kaynak: AA
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