 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Niğde'de belediye başkan adayını tanıttı - Son Dakika
Üye Girişi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Niğde'de belediye başkan adayını tanıttı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Niğde'ye gelerek belediye başkan adayını tanıttı. Babacan, düzenlenen basın toplantısında, 20 Şubat'ta vatandaşların karşısına tamamlanmış adaylarla çıkacaklarını belirtti ve ülke genelindeki hazırlıkların devam ettiğini söyledi. Babacan, siyasetin daha iyi hizmet için bir yarış ve rekabet olduğunu vurgulayarak, partilerinin her alanda sorunlara çözüm üreten 23 eylem planı olduğunu ifade etti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Niğde\'de belediye başkan adayını tanıttı
08.01.2024 - 15:52,
Abone Ol

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan; "En kısa zamanda ilçelerle ilgili tespitlerimizi de yapıp 20 Şubat'ta vatandaşlarımızın karşısına adaylarımızı tamamlamış olarak çıkacağız" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan; belediye başkan adayını tanıtmak için Niğde'ye geldi. DEVA Partisi'nin Niğde Belediye Başkan Adayının Ümit Güngör olarak belirlendiğini belirten Babacan düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Genel Başkan Ali Babacan kurdukları 18 komisyonun ülke genelinde kendi adayları ile seçime çıkması için hazırlıklarını sürdürdüğünü belirtti. Babacan; "Biz ülke çapında bu seçimleri kendi adımızla, kendi logomuzla, kendi adaylarımızla katılıyoruz. Niğde il belediye başkan adayımızı da belirledik. En kısa zamanda ilçelerle ilgili tespitlerimizi de yapıp 20 Şubat'ta vatandaşlarımızın karşısına adaylarımızı tamamlamış olarak çıkacağız. Biliyorsunuz Türkiye'de 35 büyükşehir, 51 il ve 922 ilçe 389 tane de belde var. Tüm buralar için şu anda yoğun bir şekilde hazırlıklarımız devam ediyor. 18 komisyon kurduk, Türkiye'yi paylaştırdık. Komisyonumuzla belediye başkan adayları ve belediye meclis adaylarımızı belirlemiş olacağız. Siyasi partilerin rekabeti daha iyi hizmet için rekabet olmalı. Bazen bakıyoruz Türkiye'de siyaset yapanlar siyaseti bir savaş alanı, bir hamaset alanı olarak düşünüyor. Biz onlardan değiliz. Siyaset vatandaşlarımıza daha iyi hizmeti vermenin bir yarışıdır. Dolayısıyla biz tüm Türkiye sathında adaylarımızla beraber daha iyi hizmetin yarış ve rekabeti içerisindeyiz ve böyle elimiz boş değil. Pek çok parti biliyorsunuz 'şunu yapacağım, bunu edeceğim' der ama bunu yazıya dökmekten korkar. Çünkü 'yazarım, yapamam, başıma iş gelir' diye ürkerler. ya da yazmaya da üşenirler. Bizim 23 tane eylem planımız var. Her alanda ama her alanda ülkemizin sorunlarına çözüm üreten bir başka siyasi parti yok. ve şimdi partimizi temsil edecek ve belediyeleri çok iyi yöneteceğine inandığımız adaylarımızla beraber vatandaşlarımızın karşısına çıkıyoruz. Bizim iddiamız şu; bizim her bir adayımız mevcut belediye başkanından da diğer adaylardan da belediyeyi daha iyi yönetecek" dedi. - NİĞDE

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Deva Partisi, Ali Babacan, Türkiye, Niğde, Partiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Niğde'de belediye başkan adayını tanıttı - Son Dakika


15:47
Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu
15:28
Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti
15:20
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam
15:16
Ja Morant'ın röportaj sırasında muhabire bakmaması olay oldu Ja Morant'ın röportaj sırasında muhabire bakmaması olay oldu
15:14
Oğlu cinsel istismara uğradığını söylemişti! Ender Saraç'ın 22,5 yıl hapsi isteniyor Oğlu cinsel istismara uğradığını söylemişti! Ender Saraç'ın 22,5 yıl hapsi isteniyor
14:53
İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 84'e yükseldi İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 84'e yükseldi
14:33
Görüntüler Suudi Arabistan'dan! Eline taş alan çoban tek atışta dronu düşürdü Görüntüler Suudi Arabistan'dan! Eline taş alan çoban tek atışta dronu düşürdü
14:21
Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü 'Panathinaikos' diyemedi Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü "Panathinaikos" diyemedi

Son Dakika
15:47 Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu
15:28 Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti
15:20 İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam
15:16 Ja Morant'ın röportaj sırasında muhabire bakmaması olay oldu
15:14 Oğlu cinsel istismara uğradığını söylemişti! Ender Saraç'ın 22,5 yıl hapsi isteniyor
14:53 İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 84'e yükseldi
14:33 Görüntüler Suudi Arabistan'dan! Eline taş alan çoban tek atışta dronu düşürdü
14:21 Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü "Panathinaikos" diyemedi
13:58 İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi
13:57 Murat Kurum'un İstanbul'u başıboş köpeklerden arındırmak için planı hazır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 16:22:56. #1.12#
SON DAKİKA: DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Niğde'de belediye başkan adayını tanıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement