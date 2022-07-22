DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Artvin'de parti binasının açılışına katıldı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Artvin İl Başkanlığı binasının açılışını yaparak, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Bölgedeki ziyaretleri kapsamında kente gelen Babacan, bir çay bahçesinde vatandaşlarla sohbet etti.

İnönü Caddesi'ndeki parti binasının açılışını yapan Babacan, DEVA Partisinin Türkiye'nin dört bir yanında hızlı şekilde teşkilatlandığını söyledi.

Babacan, 81 ilin tamamında il başkanlarının görevlerinin başında olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

"716 ilçemizde ilçe başkanlarımız görevinin başında. Kuruluşumuzun üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen Türkiye'nin dört bir köşesinde teşkilatlarıyla var olan bir siyasi partiyiz. Damla damla büyüyoruz. Cadde cadde, sokak sokak, mahalle mahalle, hane hane vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Hem vatandaşlarımızı dinliyor dertlerini anlıyoruz hem ülkemiz için oluşturduğumuz çözümleri, planları, programları vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Her konuda eylem planı hazırlıyor, çözüm üretiyoruz."

Ali Babacan, daha sonra Esnaf Odaları Birliği ile Artvin Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.