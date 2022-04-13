DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Bursa'da iftar programında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Bursa'da iftar programında konuştu Açıklaması

13.04.2022 21:52
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Bursa'da iftar programında konuştu Açıklaması

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, "Avrupa'nın en büyük nüfusu, en büyük toprakları, en büyük tarım alanları bizde.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, "Avrupa'nın en büyük nüfusu, en büyük toprakları, en büyük tarım alanları bizde. Bu büyük potansiyeli harekete geçirmemiz gerekiyor." dedi.

Partisinin İl Başkanlığınca Emek Kapalı Pazaryeri'nde düzenlenen iftar programına katılan Babacan, burada yaptığı konuşmada, ramazan ayında 11 ayın muhasebesinin yapıldığını söyledi.

Babacan, ülkede son dönemde hayat pahalılığının yaşandığını ancak Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Avrupa'nın en büyük nüfusu, en büyük toprakları, en büyük tarım alanları bizde. Bu büyük potansiyeli harekete geçirmemiz gerekiyor. Bu büyük ülkeyi hakkıyla, layıkıyla idare edebilmemiz gerekiyor. Bunun için çalışıyoruz, hazırlanıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında örgütleniyoruz. Şu anda 81 ile il başkanı görevlendirdik. 973 ilçemizin 718'ine ilçe başkanı görevlendirdik. Türkiye'yi il il, ilçe ilçe geziyoruz."

Ülkede güveni inşa etmek için çalışacaklarını anlatan Babacan, "Gençler 'güven nasıl kazanılır?' diye soruyor. Ben de diyorum ki 8 maddede size özetleyeyim. Bir, konuşunca doğru söyleyeceksin. İki, söz verince tutacaksın. Üç, emanete hıyanet etmeyeceksin. Dört, her daim hukukla adaletle hareket edeceksin. Beş, dürüst ve liyakatlı kadrolarla çalışacaksın. Altı, her kararında istişare edeceksin. Yedi, şeffaf, açık olacaksın. Sekiz, her zaman hesap vermeye hazır olacaksın." ifadelerini kullandı.

Babacan, Türkiye'nin çok daha iyi yarınlara layık olduğunu vurgulayarak, "Bu ülkenin gençleri çok daha iyi bir eğitime layık. Bu ülkenin çiftçileri çok daha iyi bir tarım politikasına layık. Bu ülkenin emeklisi, işçisi çok daha iyi bir gelir seviyesine layık. Hepsini yapacağız ve çok hızlı yapacağız. Eylem planlarımızı açıklıyoruz. Hükümetin ilk 90, ilk 180, ilk 360 gününde yapacaklarımızı tüm ayrıntılarıyla ortaya koyuyoruz. Hatta ilk 90 dakikada ne söyleyeceğimizi, ne yapacağımız bu günden hazırlıyoruz." diye konuştu.

İftar programına partililer ile mahalle halkı katıldı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Bursa'da iftar programında konuştu Açıklaması
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Bursa'da iftar programında konuştu Açıklaması

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Bursa'da iftar programında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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