DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan: Demokrasi ve diyaloğu esas alıyoruz

Politika

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan: "Biz demokrasi için, temel hak ve özgürlükler için çok büyük bir mücadele veriyoruz, ama bu mücadelenin esasında da diyaloğu esas alıyoruz"

ANKARA - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Biz demokrasi için, temel hak ve özgürlükler için çok büyük bir mücadele veriyoruz. Ama bu mücadelenin esasında da diyaloğu esas alıyoruz. Yani diyalog bazlı yapıyoruz" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un anayasa görüşmeleri devam ediyor. Görüşmeden sonra Babacan gazetecilere açıklama yaptı. Babacan, anayasa çalışmalarıyla ilgili "Tüm siyasi partiler içerisinde en çok hazırlık yapan ve bu konuya en fazla zaman harcamış, emek harcamış partilerden birisiyiz" dedi.

Babacan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile yapılan anayasa görüşmesinin "işbirliği değil diyalog temelli" olduğunu belirterek, "Biz demokrasi için, temel hak ve özgürlükler için çok büyük bir mücadele veriyoruz. Ama bu mücadelenin esasında da diyaloğu esas alıyoruz. Yani diyalog bazlı yapıyoruz. Dolayısıyla bu diyalog bazlı çalışmamız çerçevesinde de ben yarın Sayın Özgür Özel'e bir ziyarette bulunacağım. Arkasından pazartesi günü de Müsavat Dervişoğlu'na bir ziyarette bulunacağım. ve daha sonra da belli bir çerçevede siyasi partilerle diyalog zeminimizi sağlam bir şekilde yürütmenin gayreti içerisinde olacağım" diye konuştu.