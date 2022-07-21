DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Rize'de parti binasının açılışına katıldı Açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Rize İl Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

Trabzon'daki programının ardından Rize'ye gelen Babacan, Cumhuriyet Caddesi'ndeki parti binasının açılışını yaptı.

Babacan, aynı caddedeki parti binasının açılışında yaptığı konuşmada, Erzurum'da başlayan yoğun programı Rize'de tamamladıklarını söyledi.

Yeni ve güçlü bir teşkilat yapısı oluşturmaya devam ettiklerini kaydeden Babacan, bire bir temas olmadan ülkeyi yönetme iddiasının olmayacağını belirtti.

Seçimlerden sonra uygulanacak projelerle ilgili eylem planlarını hazırladıklarını ifade eden Babacan, şunları söyledi:

"Eylem planını her alanda yapıyoruz. İlk eylem planımızı tarım alanında açıkladık. Tarım ile ilgili sorunlarla ilgili neler yapacağımızı hazırladık. İkinci eylem planını afet, ikinci eylem planını sosyal desteklerle, dördüncü eylem planımızı dijital modelimizi hazırladık. Makro ekonomi ve istihdam konusunda ne yapacağımızı açıkladık. Yerel yönetimler ve şehircilik anlayışımızı ortaya koyduk. Üniversite sistemini nasıl revize edeceğimizi 50 maddede açıkladık."

Seçim öncesinde 22 ayrı alanda eylem planı hazırlayacaklarını vurgulayan Babacan, "Bugüne kadar Türkiye'de böyle kapsamlı plan yapılmadı. Bunu çok önemsiyoruz. Sadece seçimi kazanmak değil, seçimden sonra Türkiye'yi kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

Babacan, güçlenmiş parlamenter sistem için çalıştıklarını, bunun için 6 partiden genel başkan yardımcılarının çalıştığını sözlerine ekledi.

Açılışın ardından Babacan, il yöneticileri ve partililerle sohbet etti.

Babacan'a ziyaretlerinde Genel Merkez yöneticileri Aysun Hatipoğlu, İhsan Günaydın, Sedat Kadıoğlu, Hasan Karal, Evrim Rızvanoğlu, Mustafa Yeneroğlu ve Mehmet Emin Ekmen ile DEVA Partisi Rize İl Başkanı Muhammet Avcı da eşlik etti.