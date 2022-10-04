DEVA Parti'li Yeneroğlu: "Basın Kanunu Teklifi, dezenformasyon değil, sansür yasasıdır"

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "dezenformasyonla mücadele düzenlemesi" olarak da bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin, "Bu, dezenformasyon değil, sansür yasasıdır." dedi.

Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Teklifi protesto etmek için kürsüye siyah maskeyle çıktı.

DEVA Parti'li Yeneroğlu, demokrasinin olmazsa olmazı basının susturulmasının, aynı zamanda demokrasinin de yok edilmesi anlamına geldiğini söyledi.

Meclis'in yeni yasama yılına, iktidarın 5. yasama yılında olduğu gibi yasakçı tutumunu devam ettirerek girdiğini öne süren Yeneroğlu, şöyle konuştu:

"İstenmeyen haberi yapanın da yayanın da ceza alacağı, yerel gazetelerin ağır şekilde etkileneceği, mesleki mücadele veren gazetecilerin cezalandırılacağı bu kanun teklifine, hep birlikte 'hayır' diyoruz. Aylardır bu kanun teklifine tepkilerimizi dile getiriyoruz. İktidar ve ortakları ise tüm tepkilere rağmen bu teklifte ısrarcı. Herkes biliyor ki bu, dezenformasyon değil, sansür yasasıdır. İktidarın yalanlarını koruma yasasıdır."