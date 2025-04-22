DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen partisinden istifa etti - Son Dakika
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Politika

DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen partisinden istifa etti

DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen partisinden istifa etti

DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen partisinden istifa ettiğini açıkladı. Ösen istifa açıklamasında, ''Bu kararı; fikir ve görüş ayrılıklarım nedeniyle aldım'' dedi.

22.04.2025 22:33
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DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen "Bu kararı; fikir ve görüş ayrılıklarım nedeniyle aldım" diyerek partisinden istifa etti.

DEVA Partisi'nden istifa depremi yaşanıyor. Partinin İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

"FİKİR VE GÖRÜŞ AYRILILIKLARI NEDENİYLE İSTİFA EDİYORUM"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Seda Kaya Ösen, ayrılık kararının nedenini fikir ve görüş ayrılıkları olarak duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ösen, "2020 yılında Kurucu İzmir İl Başkanı olarak başladığım, ardından İzmir Milletvekili olarak sürdürdüğüm görevimi; her kademesinde emek verdiğim DEVA Partisi'nden istifa ederek sonlandırıyorum. Bu kararı; fikir ve görüş ayrılıklarım nedeniyle aldım" ifadelerini kullandı.

"ALİ BABACAN'A TEŞEKKÜR EDERİM"

Ösen ayrıca "Beni siyasete katılmaya ikna eden Sayın Ali Babacan başta olmak üzere, tüm parti kurucularına teşekkür ederim.

En büyük teşekkürüm ise, başta İzmir teşkilatı olmak üzere, broşür dağıtıp sokak sokak gezdiğimiz, birlikte çalıştığımız, siyasi hayatımıza renk ve fikir katan tüm yol arkadaşlarıma. Bu yolda beraber yürüdük, birlikte emek verdik, birlikte başardık.

Adaletin su gibi berrak, refahın ise eşit dağıldığı bir Türkiye hedefiyle yoluma devam edeceğimi kamuoyuna saygıyla duyururum" dedi.

DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen partisinden istifa etti
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Son Dakika Politika DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen partisinden istifa etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Bulent Cebeci:
    Akp ye katılır diğerleri gibi... 10 4 Yanıtla
  • Hursit Yavas:
    menfeaatciler bir bir ayrilip menfeat partisi olan iktidara katiliyor :)) 8 3 Yanıtla
  • muhsin Şahin:
    Şimdi mi anladın hanfendi görüş ayrılığı olduğunu güldürme beni... 6 3 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    valla super fikirleriniz var da ayrilik yasiyorlar bir de su ondan buna gecen Belediye baskanlari ve Milletimin vekilleri.. ha kulaga hos geliyor bu laf sadece. fikir ayriliklaro varmis.. o ayriliklarla mi vekil ua da baskan oldun parti sayesinde mi doye sormadik hadi . 3 0 Yanıtla
  • osman şahin:
    RESMEN DÖNEKLİK O PARTİYE OY VEREN SEÇMENİ SATMAKTIR BU 2 0 Yanıtla
  • n5685244:
    niye gittiğin yol yamukmuydu ki doğru yoldan devam kararı aldınız belli oluyor gideceğin yol 1 0 Yanıtla
  • Kasım Ömeroğlu:
    doğru karar. 0 0 Yanıtla
  • Kemal:
    ee ne yapacak şimdi? fetocular bir şekilde geri sisteme dönüyor o zaman. bunların isimlerini aklımızda mi tutacağız nasıl olacak? 0 0 Yanıtla
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