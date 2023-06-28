DEVA Partisi Kurucusu Mehmet Şanver Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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DEVA Partisi Kurucusu Mehmet Şanver Hayatını Kaybetti

DEVA Partisi Kurucusu Mehmet Şanver Hayatını Kaybetti

28.06.2023 13:28

Emekli Korgeneral ve DEVA Partisi kurucusu Mehmet Şanver, 66 yaşında hayatını kaybetti. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Şanver'in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Babacan, Şanver'in vatanperverlik ve demokratlık değerlerini temsil ettiğini belirterek başsağlığı diledi. Şanver'in cenazesi yarın Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından defnedilecek.

Emekli Korgeneral ve DEVA Partisi kurucusu Mehmet Şanver, 66 yaşında hayatını kaybetti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Şanver'in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Çok üzgün olduğunu belirten Babacan, "Onda vatanperverliğin ve demokratlığın ayrılmazlığını gördük. Ailesinin, sevenlerinin ve hepimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Şanver'in cenazesi, yarın öğle namazı sonrası Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Kaynak: AA
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