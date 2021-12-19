DEVA Partisi lideri Ali Babacan: Kabine kelimesi yerine kabile kelimesi daha doğru - Son Dakika

DEVA Partisi'nin İstanbul Kadıköy ilçe kongresinde konuşan Genel Başkan Ali Babacan'ın partililere yönelik konuşmasında kullandığı ifadeler büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

BABACAN'IN SÖZLERİ BÜYÜK TARTIŞMA YARATTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlara yönelik ''Kabine kelimesi yerine kabile kelimesi daha doğru. Reis dedikleri de şu anda maalesef kabile devletinin reisi" ifadesini kullanan Ali Babacan'ın konuşması büyük tepki çekti.

İLK TEPKİ BAKAN VARANK'TAN GELDİ

Babacan'a ilk yanıt Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan geldi. Bakan Varank, Babacan'ın sözlerinin yer aldığı videoyu alıntılayarak Twitter hesabından çok sert ifadeler kullandı. Varank paylaşımında, ''Kelp, kağnı gölgesinde yürür, kağnının gölgesini kendi gölgesi sanırmış…" dedi.

İşte o paylaşım;

KELP NEDİR?

Türk Dil Kurumu üzerinden Kelp kelimesi özellikle taşıdığı belli bir anlam doğrultusunda farklı yerlerde kullanılır. Bu doğrultuda kelp, 'Kuduz köpek' anlamında değerlendirilir. Yani köpekler için kullanılan bir ifade olduğunu söylemek mümkün. Ancak daha çok temele inildiği vakit kuduz köpekler için kullanılan bir sözcük olarak da öne çıkmaktadır.

TWITTER'DA TT OLDU

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabinedeki bakanlara yönelik sözleri sosyal medyayı da ayağa kaldırdı. Babacan'a yönelik tepki yorumlarının art arda gelmesi sonrasında "#HaddiniBilBabacan" etiketi de kısa sürede Twitter'da TT oldu.