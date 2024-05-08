DEVA Partisi Milletvekili Burak Dalgın, 9 Mayıs Avrupa Günü\'nün Türkiye-Avrupa ilişkileri için önemini vurguladı

Politika

DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, 9 Mayıs Avrupa Günü'nün, Türkiye-Avrupa ilişkileri için karşılıklı saygı ve menfaate dayalı yolculuğun başlangıcına vesile olmasını diledi.

Dalgın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yarın Avrupa Günü olduğunu hatırlattı.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) yolculuğunun zorlu olduğunu kaydeden Dalgın, Türkiye ile aynı zamanda müzakerelere başlayan diğer ülkelerin AB'ye tam üye olduğunu belirtti.

AB'nin Gazze'de yaşanan zulüm ve düzensiz göç meselesinde samimiyet testinden geçemediğini vurgulayan Dalgın, "Bizim AB sürecimizin zayıflamasıyla hukuk ve demokraside karnemizin kötüye gitmesi eş zamanlı. Demek ki bu süreç bizim için önemli bir çıpa. Avrupa için değil kendimiz için." değerlendirmesinde bulundu.

Dalgın, Türkiye'nin AB için de önemli olduğunu söyleyerek, "Avrupa için sanayi kapasitesi yüksek ve yakın olan Türkiye çok büyük bir imkan." diye konuştu.

Gümrük Birliği'nin modernize edilmesi, vize süreçlerinin kolaylaşması ile karşılıklı diyaloğun artırılması önerisinde bulunan Dalgın, "Bu 3 konuda atılacak adımlar hem karşılıklı değer yaratacak hem de güven artırıcı tedbirler olacak, yeni adımların önünü açacak. Karşılıklı menfaate dayalı adımlar atmak yeni kapıları da açabiliyor." ifadelerini kullandı.

Türk vatandaşlarının, refah seviyesi, hukuk ve demokrasi ile potansiyelini hayata geçirmekte en iyiyi hak ettiğini vurgulayan Dalgın, "9 Mayıs Avrupa Günü'nün, Türkiye-Avrupa ilişkileri için karşılıklı saygı ve menfaate dayalı yolculuğun başlangıcı olmasını diliyorum." diye konuştu.