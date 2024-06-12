DEVA Partisi Milletvekili Burak Dalgın: Türkiye'nin kalkınması için 15 şehir cazibe merkezi haline dönüştürülmeli - Son Dakika
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Politika

DEVA Partisi Milletvekili Burak Dalgın: Türkiye'nin kalkınması için 15 şehir cazibe merkezi haline dönüştürülmeli

DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, Türkiye'nin kalkınmasında yeni ufuklar açılabilmesi için 15 şehrin cazibe merkezi haline dönüştürülmesi gerektiğini söyledi. Dalgın, iller arasındaki gelişmişlik ve ekonomik durumlara dikkat çekerek, vergi gelirlerinin büyük şehirlerden karşılandığını belirtti.

12.06.2024 11:14
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DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, Türkiye'nin kalkınmasında yeni ufuklar açılabilmesi için 15 şehrin cazibe merkezi haline dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

Dalgın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iller arasındaki gelişmişlik ve ekonomik durumlara dikkati çekerek, vergi gelirlerinin yüzde 80'inin 5 büyük şehirden, yüzde 90'ının 10 ilden, yüzde 10'unun da kalan 71 ilden karşılandığını anlattı.

Türkiye'nin, Avrupa'nın en geniş topraklarına ve en yüksek nüfusuna sahip büyük bir ülke olduğunu işaret eden Dalgın, "Nüfusumuzun üçte biri dört büyük ilimizde yaşıyor; İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa. En kalabalık on il, nüfusumuzun yarısından çoğuna sahip. Terazinin bir kefesinde on il, diğerinde 71 il. Bundan daha yüksek bir yoğunlaşmayı ekonomide görüyoruz." diye konuştu.

Kişi başı milli gelirde bölgeler arası ciddi farklılıklar olduğunu dile getiren Dalgın, Türkiye'nin kalkınmasında yeni ufuklar açılabilmesi için 15 şehrin cazibe merkezi haline dönüştürülmesi gerektiğini kaydetti.

DEVA Parti'li Dalgın, sadece 13 ilin Türkiye ortalamasının üzerinde kişi başı milli gelire sahip olduğunu belirterek, "Geri kalan 68 il ortalamanın altında. Ortalamadan daha zengin bir şehrimize karşılık ortalamadan daha yoksul beş ilimiz var. İki denize kıyısı bulunan Balıkesir, geniş ve bereketli arazilere sahip, turizmde ciddi yeri olan bir ilimiz ama Balıkesir de ortalamanın altında. Böyle bir ortamda, sürdürülebilir bir mali yapıdan, adil kamu yatırımlarından bahsetmek mümkün olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika DEVA Partisi Milletvekili Burak Dalgın: Türkiye'nin kalkınması için 15 şehir cazibe merkezi haline dönüştürülmeli - Son Dakika

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