DEVA Partisi Milletvekili İdris Şahin, sahipsiz hayvanlar sorununun çözümü için bilim kurulu önerisinde bulundu - Son Dakika
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Politika

DEVA Partisi Milletvekili İdris Şahin, sahipsiz hayvanlar sorununun çözümü için bilim kurulu önerisinde bulundu

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, sahipsiz hayvanlar sorununun çözümü için acilen bir bilim kurulunun oluşturulması ve bu kurulun alacağı kararların tüm Türkiye'de uygulanması gerektiğini belirtti. Şahin, sahipsiz hayvanlar konusunda tüm tarafların hassasiyetinin gözetilmesi gerektiğini vurgulayarak, sorunun toplumun genel sorunu olduğunu ve ancak ortak akılla çözüme kavuşturulabileceğini dile getirdi.

25.07.2024 12:27
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DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, sahipsiz hayvanlar sorununun çözümü için acilen bir bilim kurulunun oluşturulması ve bu kurulun alacağı kararların tüm Türkiye'de uygulanması gerektiğini belirtti.

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iktidarın yaz döneminde arka arkaya kanun tekliflerini parlamentoya getirerek, "yangından mal kaçırırcasına" bazı düzenlemeler yapmak istediğini söyledi.

Sahipsiz hayvanlarla ilgili toplumun iki kutba ayrıldığını ifade eden Şahin, "Sokak hayvanları sorununun çözümü için acilen bir bilim kurulu oluşturulmalı ve bu kurulun alacağı kararlar tüm Türkiye'de uygulanmalıdır. Aksi halde top orta sahada döner durur, kalıcı bir çözüm bulunmaz." diye konuştu.

Şahin, sahipsiz hayvanlar konusunda tüm tarafların hassasiyetinin gözetilmesi gerektiğini vurgulayarak, sorunun toplumun genel sorunu olduğunu ve ancak ortak akılla çözüme kavuşturulabileceğini dile getirdi.

TBMM Genel Kurulunda dün yaşanan gerginliğe de değinen Şahin, bu tür olayların Meclisin itibarını zedelediğini kaydetti. Şahin, "Dün parlamentoda yaşanan kavga görüntülerini kabul etmemiz mümkün değildir. Bizler sözlü şiddete de fiziksel şiddete de karşıyız. Meclis kürsüsünde yapılan galiz küfürleri ve kötü sözleri asla kabul etmiyoruz. Lakin bir yanlışın karşılığının fiziksel şiddet olmasına da asla razı olamayız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika DEVA Partisi Milletvekili İdris Şahin, sahipsiz hayvanlar sorununun çözümü için bilim kurulu önerisinde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: DEVA Partisi Milletvekili İdris Şahin, sahipsiz hayvanlar sorununun çözümü için bilim kurulu önerisinde bulundu - Son Dakika
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