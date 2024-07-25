DEVA Partisi Milletvekili Sadullah Kısacık, Adana Şakirpaşa Havalimanı'nın kapatılmaması gerektiğini belirtti - Son Dakika
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Politika

DEVA Partisi Milletvekili Sadullah Kısacık, Adana Şakirpaşa Havalimanı'nın kapatılmaması gerektiğini belirtti

DEVA Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın Adana ve Mersin'e fayda sağlamayacağını ve Adana Şakirpaşa Havalimanı'nın kapatılmaması gerektiğini söyledi. Kısacık, Mersin'in de kendi havalimanını hak ettiğini ve Adana Şakirpaşa Havalimanı'nın genişletilerek yeni bir havalimanının inşa edilmesi gerektiğini ifade etti. Havalimanının kapatılmasının Adana'nın uluslararası arenada isminin silinmesi anlamına geleceğini belirten Kısacık, Adanalılar olarak buna karşı olduklarını vurguladı.

25.07.2024 14:43
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DEVA Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, Adana ve Mersin arasında inşa edilen Çukurova Bölgesel Havalimanı dolayısıyla Adana Şakirpaşa Havalimanı'nın kapatılmaması gerektiğini belirtti.

Kısacık, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Adana ve Mersin arasında inşa edilen Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın her iki ilin de işine yaramayacağını söyledi.

Mersin'in bir havalimanına sahip olmayı hak ettiğini vurgulayan Kısacık, havalimanının Erdemli ve Silifke arasında olması gerekirken, Tarsus'ta inşa edildiğini ifade etti.

Adana Şakirpaşa Havalimanı'nın yerinde kalarak genişletilmesi, Mersin'in potansiyeline de uygun yeni bir havalimanı inşa edilmesi gerektiğini kaydeden Kısacık, "Maalesef iş işten geçmiştir. 10 Ağustos'ta havalimanı açılacak. Adanalılar olarak 1937 yılından bu yana bize 87 yıldır hizmet etmiş havaalanımızın kapatılması riskiyle karşı karşıyayız." dedi.

Havalimanının kaldırılmasının, Adana'nın isminin uluslararası arenada silinmesi ve Adana markasının ortadan kaldırılması demek olduğunu dile getiren Kısacık, "Çukurova Bölgesel Havalimanı, ne Adana'nın ne de Mersin'in işine yaramamaktadır. İş işten geçti ama en azından bundan sonra Adana Şakirpaşa Havalimanı kapatılmamalıdır. Adanalılar olarak buna sonuna kadar karşıyız." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika DEVA Partisi Milletvekili Sadullah Kısacık, Adana Şakirpaşa Havalimanı'nın kapatılmaması gerektiğini belirtti - Son Dakika

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SON DAKİKA: DEVA Partisi Milletvekili Sadullah Kısacık, Adana Şakirpaşa Havalimanı'nın kapatılmaması gerektiğini belirtti - Son Dakika
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