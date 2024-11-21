DEVA Partisi'nden Ekonomi Eleştirisi

Politika

DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, iktidarın sağlıklı ekonomi politikası geliştiremediğini savundu.

Ösen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin ithalattan çok ihracat yapması gerektiğini dile getirdi.

İhracatçıların ve turizmcilerin zor durumda olduğunu söyleyen Ösen, döviz kurunun toplumun büyük bölümünü etkilediğini belirtti.

Ösen, "Cari açıkta yaşanan düşüşten hükümet yetkilileri övgüyle bahsediyorlar. Cari açıktaki düşüş ekonomik durgunlukla alakalıdır. Türk ekonomisi ne zaman yavaşlamışsa cari açık o zaman düşmüştür. Bu durum ilk kez yaşanmamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Sanayi üretim endeksinin düştüğünü aktaran Ösen, iktidarın sağlıklı ekonomi politikası geliştiremediğini öne sürdü.