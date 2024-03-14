DEVA Partisi'nin 200 TL görünümündeki seçim broşürü ses getirdi - Son Dakika
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Politika

DEVA Partisi'nin 200 TL görünümündeki seçim broşürü ses getirdi

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DEVA Partisi'nin 31 Mart seçimleri öncesinde Kırşehir Belediye Başkan Adayı Bayram Yıldız için hazırladığı seçim broşürü büyük ses getirdi. 200 TL görünümündeki broşür açıldığında "Ali Babacan'ın ekonomi patronu olduğu dönemde piyasaya sürülen 200 lira ile ne alınıyordu?" sorusu ve "5 gram altın, 130 lt süt, 15 kg dana eti" gibi yanıtlar yer alıyor.

14.03.2024 14:59  Güncelleme: 15:03
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31 Mart yerel seçimleri öncesinde DEVA Partisi tarafından hazırlanan seçim broşürü sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

DEVA Partisi'nin 200 TL görünümündeki seçim broşürü ses getirdi! Dikkat çeken Ali Babacan mesajı

ALİ BABACAN MESAJI

Kırşehir Belediye Başkan adayı Bayram Yıldız için hazırlanan ve 200 TL görünümünde hazırlanan broşür açıldığında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın dikkat çeken bir mesajıyla karşılaşılıyor.

DEVA Partisi'nin 200 TL görünümündeki seçim broşürü ses getirdi! Dikkat çeken Ali Babacan mesajı

"200 LİRA İLE NELER ALINIYORDU?"

İnternete düşen videoda açılan 200 TL görünümündeki broşürde "Ali Babacan'ın ekonomi patronu olduğu dönemde piyasaya sürülen 200 lira ile ne alınıyordu?" sorusu ile "5 gram altın, 130 lt süt, 15 kg dana eti" gibi yanıtların yer aldığı görülüyor.

DEVA Partisi\'nin 200 TL görünümündeki seçim broşürü ses getirdi

Deva Partisi, Kırşehir, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika DEVA Partisi'nin 200 TL görünümündeki seçim broşürü ses getirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: DEVA Partisi'nin 200 TL görünümündeki seçim broşürü ses getirdi - Son Dakika
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