31 Mart yerel seçimleri öncesinde DEVA Partisi tarafından hazırlanan seçim broşürü sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Kırşehir Belediye Başkan adayı Bayram Yıldız için hazırlanan ve 200 TL görünümünde hazırlanan broşür açıldığında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın dikkat çeken bir mesajıyla karşılaşılıyor.
İnternete düşen videoda açılan 200 TL görünümündeki broşürde "Ali Babacan'ın ekonomi patronu olduğu dönemde piyasaya sürülen 200 lira ile ne alınıyordu?" sorusu ile "5 gram altın, 130 lt süt, 15 kg dana eti" gibi yanıtların yer aldığı görülüyor.
Son Dakika › Politika › DEVA Partisi'nin 200 TL görünümündeki seçim broşürü ses getirdi - Son Dakika
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Medya ve İslamofobi Forumu, Ankara'da gerçekleştirildi. Forumda, İslamofobi'nin küresel ve yerel boyutları ele alındı. Konuşmacılar, İslamofobi'nin artışına dikkat çekerek, bu konuda farkındalığın artırılması gerektiğini vurguladılar. Ayrıca, İslamofobi'nin hukuk sistemlerinde daha net bir şekilde tanımlanması gerektiği belirtildi.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Suşehri-Sivas kara yolu güzergahındaki Geminbeli Tüneli'nin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefini açıkladı. Güler, Suşehri ilçesindeki açılışta, Sivas'ta yeni bir ekosistem inşa etmeyi ve ihtisas organize sanayi bölgeleri kurmayı planladıklarını belirtti. Ayrıca, Geminbeli Tüneli'nin inşaatının sorunsuz ilerlediğini ve yıl sonunda tamamlanacağını ifade etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova, İzmir, Sivas ve Samsun merkezli 20 ilde gerçekleştirilen 'SİBERGÖZ-25' operasyonlarında nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve taciz suçlarına yönelik 50 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Giresun'da eski E Tipi Kapalı Cezaevi'nin yıkılıp yerine yapılacak adalet sarayı için düzenlenen törene katıldı.
Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Milas'taki Akbelen Ormanı çevresinde 190 parsellik tarım arazisinin kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın yürürlükten kaldırılmasını değerlendirdi. Ayaydın, kararın geri çekilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iletişim kurduğunu ve 24 saat boyunca beklediğini belirtti.
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, silah kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen bir şahsa ait 3 adrese baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda 7 tabanca, 4 av tüfeği, 12 tabanca şarjörü, 278 tabanca fişeği, 39 piyade tüfeği fişeği ve 25 av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı ve adli işlemler devam ediyor.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın ziyareti sırasında bayılan kadına AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan ilk müdahaleyi yaptı. Kadın hastaneye kaldırıldı ve ailenin diğer hastaları da sağlık kontrolünden geçecek.
CHP Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin'in Mucurlular Derneği ziyareti sırasında yaptığı cami ve cemevi benzetmesi tartışmalara neden oldu. Dernek başkanı Veysel Eken, siyasilerin milli ve manevi değerlere saygı göstermesi gerektiğini belirtti.
Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 13 yıl 9 ay hapis cezası bulunan M.Ç. yakalanarak cezaevine gönderildi. Emniyet ekipleri, Antakya'nın Bağrıyanık Mahallesi'nde şahsı gözaltına aldıktan sonra tutuklama işlemi gerçekleştirdi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü, İskenderun'da gerçekleştirdiği asayiş denetimlerinde 4 bin 543 kişiyi sorguladı, aranan şahıslar dahil olmak üzere toplam 10 kişi yakalandı. Denetimlerde ayrıca, 1 adet tabanca, 9 adet fişek, hırsızlık konusu 1 motosiklet, 3 gram esrar maddesi, 15 gram kannabinoid maddesi ele geçirildi.
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 5 yıllık görev süresini değerlendirdi ve huzuru sağlamak başarısını vurguladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (5)