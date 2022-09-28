DEVA Partisi'nden çarpıcı Kılıçdaroğlu çıkışı: Bizim açımızdan adaylığı kesin değildir - Son Dakika
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DEVA Partisi'nden çarpıcı Kılıçdaroğlu çıkışı: Bizim açımızdan adaylığı kesin değildir

28.09.2022 12:57

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için net mesajlar veren Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Sözcüsü İdris Şahin, "Bizim açımızdan Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesin değildir. Önce geçiş sürecinin yol haritası belirlenmelidir. Yoksa aday konuşmayı doğru bulmuyoruz" ifadelerini kullandı.

Seçimlere 9 ay gibi bir süre kalırken Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci de şekil almaya başladı. Son olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda konuştu. DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin de Meral Akşener'in Habertürk ekranlarında adaylık konusu ile ilgili yaptığı açıklamalara yorum yaptı.

''ÖNCE GEÇİŞ SÜRECİ BELİRLENMELİ''

Habertürk'te Kübra Par'ın programına konuk olan Şahin, "DEVA Partisi olarak bizim açımızdan da Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesin değildir. Önce geçiş sürecinin yol haritası belirlenmelidir. Yoksa aday konuşmayı doğru bulmuyoruz" dedi.

AKŞENER'İN SÖZLERİ

Akşener, Habertürk ekranlarında yaptığı açıklamada 6 parti liderinin cumhurbaşkanı adayını tespit edeceğini bildirerek, "Bu masaya bu görevi verip kendini de bağlayan Sayın Kılıçdaroğlu. Bir noter olma pozisyonumuz yok. Notersek o masanın manası kalmaz" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Politika DEVA Partisi'nden çarpıcı Kılıçdaroğlu çıkışı: Bizim açımızdan adaylığı kesin değildir - Son Dakika


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SON DAKİKA: DEVA Partisi'nden çarpıcı Kılıçdaroğlu çıkışı: Bizim açımızdan adaylığı kesin değildir - Son Dakika
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